Alquileres subieron 15% en dos días y los contratos se dolarizan con renovaciones cada tres meses

La incertidumbre que generó la elección del domingo se siente en el mercado inmobiliario. Los alquileres ya subieron sus precios un 15% desde el lunes, la plaza se terminó de dolarizar y crecen los contratos blue, con actualizaciones trimestrales.

"La necesidad de una modificación en la Ley de Alquileres es inminente en un escenario de incertidumbre económico y político. Nadie quiere perder en este contexto y lo primero que sucede son los aumentos", explicó Marta Liotto, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CPI), en la primera jornada de la Expo de Real Estate que se desarrolla en el Hilton, de Puerto Madero.

A partir del lunes, los propietarios decidieron incrementar los valores pero no solo de sus propiedades en oferta, sino para aquellos que estaban por renovar contratos. "Se está dolarizando la plaza. Lo que se hace es fijar un valor en dólares pero se exige el pago en pesos. Es una forma de no perder contra la inflación" , explicó Liotto.

Según datos de la Cámara Inmobiliarias Argentina (CIA), actualmente, sólo existen 936 inmuebles destinados para alquiler convencional en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un 30% menos de los registros de junio y un 5% de la oferta existente en 2020, antes de que se promulgue la actual ley.



Subieron los precios de los alquileres tras las PASO

A mediados de 2020, en plena pandemia, se promulgó y entró en vigencia la actual Ley de Alquileres, que prevé contratos por tres años y actualizaciones anuales. Una de las principales críticas tiene que ver con su sistema de indexación -que se hace cada 12 meses- tomando como variables la inflación y la suba de los salarios.

"Antes de la normativa vigente, el mercado tenía 20.000 departamentos en alquiler. Actualmente, la oferta es del 5%. Los inmuebles no llegan a publicarse y tienen una lista de interesados enorme por la escasez que hay", dijo Alejandro Bennazar, presidente de la CIA.

El impacto para las inmobiliarias

"Se está achicando nuestra cartera. Hoy, tenemos, en promedio, 20% menos de clientes que hace unas semanas. Esto pasa porque los propietarios buscan renovar sus contratos por fuera de la ley sin las inmobiliarias", explicó Liotto. De hecho aseguró que, tras las PASO, crecieron los pedidos de prórrogas por seis meses. "Muchos prefieren congelar el contrato hasta que se calme el escenario", explicó.

Para las inmobiliarias, es fundamental que se trate la Ley de Alquileres. " Presentamos un proyecto de Ley junto a la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos (CEDU) y CIA para que se establezca una nueva ley con actualizaciones trimestrales o semestrales y que se vuelva a los contratos cada dos años ", agregó, por su parte, Emilio Caravaca Pazos, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA)

El pedido de cambio

Durante la Expo de Real Estate que se celebra en el Hilton, todos los jugadores del sector coincidieron en la necesidad de modificar, cuanto antes, la Ley de Alquileres.

Los principales referentes, durante el evento de Expo Real Estate

" El panorama es complejo. Se perdió mucho el tiempo porque la Ley de Alquileres se votó en junio de 2020, se mostró que no funcionaba y el Congreso estuvo cuatro años paralizado, no se dignaron a tratar el tema ", dijo Iván Kerr, ex secretario de Vivienda de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri e integrante de la Fundación Pensar

Para el ex funcionario, las condiciones no van a cambiar hasta que pasen las elecciones presidenciales de octubre. " Cualquiera sea el resultado, va a haber un cambio en la composición del Congreso y eso va a obligar a cambiar la parálisis que vive hoy el Congreso" , dijo.

"Hay que trabajar para adelante, hay que brindar certidumbre, hay que lograr que las garantías sean más económicas, que los desalojos no sean tan complejos", explicó sobre los puntos a tratar.

"El Estado no tiene que intervenir en las formas de ajuste. Hay que generar seguridad jurídica. Hay que desregular el mercado. Hay que liberarlo y que las partes negocien como quieran como funciona en muchos mercados", finalizó.