Aerolíneas Argentinas e Intercargo denunciaron a los gremios aeronáuticos por realizar un "paro encubierto"

Aerolíneas Argentinas denunció ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano a los gremios aeronáuticos de pilotos y de tripulantes de cabina por considerar que llevan adelante un paro encubierto, realizado bajo la excusa de supuestas asambleas informativas entre el 19 y 30 de agosto.

La imputación de la empresa ante la cartera laboral hizo foco en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) que representa a los tripulantes de cabina y que reclaman llegar a un nuevo acuerdo paritario.

En la misma línea, la empresa Intercargo también denunció a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) ante la misma oficina, a las que endilgó haber "abusado de las asambleas para provocar interrupción en los servicios que prestan".

En total, entre las dos compañías se aplicaron descuentos a 425 trabajadores por incumplir con sus tareas, de los cuales 200 de Aerolíneas Argentinas están ligados a APLA y AAA, mientras que en Intercargo alcanzaron a 212 trabajadores vinculados a APA y a 13 de UPSA.

Las medidas habían sido anticipadas ayer por la Secretaría de Transporte en demanda de que los gremios "garanticen los servicios de transporte aéreo mientras llevan adelante las próximas asambleas que han sido anunciadas".

"De esta manera, se busca que los mecanismos de protesta habitualmente utilizados por los sindicatos en la Argentina no afecten a las personas que libremente quieren utilizar los servicios de transporte aéreo", expresó la cartera nacional.

La reacción de Aerolíneas

En consecuencia, Aerolíneas Argentinas dio a conocer esta tarde la presentación que realizó ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano denunciando un "paro encubierto de los gremios APLA y AAA realizado bajo la excusa de supuestas asambleas informativas".



De acuerdo a lo difundido por los propios sindicatos, entre el 19 y 30 de agosto, las acciones abarcan más de 14 horas de asambleas en distintas terminales aéreas , que constituyen una efectiva y total paralización de la actividad de la compañía en esas y otras ubicaciones.

La empresa argumentó que, hasta este viernes, la medida gremial "ya afectó a más de mil quinientos pasajeros por cancelaciones de vuelos, y a otros diez mil por demoras y reprogramaciones".

"En total se cancelaron 16 vuelos, y otros 85 registraron demoras, provocando todo esto un grave perjuicio económico y en términos de imagen corporativa a Aerolíneas Argentinas", agregó la compañía al argumentar las razones para avanzar con la denuncia a dichos gremios ante la autoridad laboral.

En esa medida, Aerolíneas Argentina solicitó "el cese de esta conducta abusiva", y anunció que "aplicará además descuentos salariales a más de 200 pilotos, copilotos y tripulantes de cabina".

El cronograma de asambleas

Las medidas gremiales fueron dispuestas ante la ausencia de una oferta salarial en Aerolíneas Argentinas, la empresa Intercargo proveedora principal de servicios de rampa y una de las empresas que el Gobierno planea privatizar, Operador Mayorista De Servicios Turísticos (Optar), que forma parte del grupo empresario de Aerolíneas Argentinas, y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).



Las jornadas de protestas comenzaron anoche en el Aeropuerto de Ezeiza con a sambleas que produjeron demoras y cancelaciones de vuelos internacionales.

Las asambleas continuarán el martes 27 de agosto en los aeropuertos de Córdoba y Mendoza, de 10 a 13, mientras que el miércoles 28 las asambleas se retoman en Ezeiza a partir de las 21. Por último, el viernes 30 de agosto, desde las 6 hasta las 9, los aeronáuticos dejarán sus puestos laborales.

Ante este escenario de conflicto, la Secretaría de Transporte afirmó que "el que no trabaja, no cobra" y en ese sentido aseguró que " no se va a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas , que en muchos casos se transforman en paros encubiertos".

En caso de continuar con incumplimientos o interrupciones en los servicios, advirtió la Secretaría, "se avanzará en los procedimientos legales para la aplicación de las sanciones correspondientes".