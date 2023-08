Acceso al dólar y libertad para exportar, la receta de este especialista para que Vaca Muerta pegue el salto

"Vaca Muerta puede producir 1 millón de barriles de petróleo por día, lo que llevaría la exportación a u$s 14.000 millones anuales", dice Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, que, además, asegura que la tecnología y la productividad de los pozos ya están listas para esos niveles, aunque las condiciones del país no ayudan.

A pesar de todo, el especialista se mantiene optimista sobre las posibilidades que la cuenca neuquina le da a la economía local. Lo que hace falta para que se el sector logre desplegar todo su potencial, es volver a las políticas que en el pasado permitieron la exploración y la extracción de hidrocarburos y ofrecerle certezas al sector.

"Se tiene que terminar esto de pedir permisos para exportar y tiene que haber libre disponibilidad de divisas. Con eso, las inversiones van a llegar y se va a incrementar la producción de petróleo y gas", agrega.

Ingeniero Industrial e ingeniero en Petróleo por la Universidad de Buenos Aires, López Anadón trabajó en compañías como Repsol YPF, Astra. Mega, Metrogas, Refinor y Pluspetrol Energy. Fue presidente de la Unión Internacional del Gas (IGU) entre 2006 y2009 y presidente del Congreso Mundial de Gas que se realizó en Buenos Aires en 2009, entre otros cargos.

¿Cómo ve el panorama actual de Vaca Muerta?

En lo que hace a producción y a lo que han venido haciendo las inversiones, se ha hecho bastante. Se ha hecho mucho desde el punto de vista técnico porque se ha aumentado la productividad de los pozos. Vaca Muerta hoy en día es un activo que compite con los mejores del mundo en cuanto a la productividad de sus pozos. Además, ese nivel de productividad lo convierte en un activo bajo en emisiones de carbono. Este ha sido todo el trabajo que hicieron las empresas en los últimos años. YPF, Exxon, Shell, Total, Pan American, Plusptetrol, Tecpetrol, Vista..., son varias las que han estado trabajando. En ese aspecto creo que el activo está preparado como para dar un salto en magnitud. Hoy la producción promedio del primer cuatrimestre en todo el país, en números redondos para que sea más fácil para que sea más fácil de visualizar, más o menos está en 600.000 barriles de petróleo por día. De ese total en Vaca Muerta se producen unos 300.000. Se elaboran en todas las refinerías que tenemos además alrededor de 500.000 y se exportan los 100.000 restantes. Esos 100.000 son unos u$s 2000 millones más o menos. Ahora, el potencial de Vaca Muerta ¿cuánto es? Bueno, yo creo puede producir 600.000 o 700.000 barriles más por día tranquilamente. y más que eso, lo que llevaría a la exportación a los u$s 14.000 millones . A lo que me refiero es que hoy está la tecnología, está la productividad de los pozos, se ha trabajado mucho en eso y podemos tranquilamente aumentar la producción. Hasta ahora se ha hecho mucho. ¿Se podría haber hecho más? Se podría haber hecho más, pero las condiciones del país no ayudaron. ¿Se podrá hacer más en el futuro? Bueno, esa es una incógnita.

¿Qué debería pasar para para poder dar este salto de producción en Vaca Muerta?

Lo primero es que se dé libertad de exportación. Hay que buscar los mecanismos para que no haya más que pedir estos permisos, sino que se puedan tomar contratos a largo plazo de exportación, sobre todo para el gas, porque tenemos el suministro regional que se debería hacer sobre base firmes y tenemos lo que podría venderse por proyectos de GNL que son de más largo aliento, pero que van a ser importantes para aumentar la producción de crudo. Todo esto va a requerir que el país asegure que se van a cumplir a rajatabla los contratos de suministro. Cuando se produzca 1 millón de barriles por día de petróleo viene mucho gas asociado y hay que buscar la forma de evacuarlo. Por eso es importante que los proyectos de gas funcionen en paralelo con los proyectos de petróleo. El petróleo más fácil de exportar, pero lo de gas es más a largo plazo.

Porque se puede vender por gasoducto a los países de la región, pero para exportar grandes cantidades hay que construir una planta licuefactora, que todavía está lejos de concretarse...

Esas plantas licuefactoras están lejos de concretarse. Son proyectos de largo plazo, pero en un país que no da certezas, se vuelven de mucho más largo plazo todavía. Por eso, el país tiene que empezar a darle la certeza a la industria de que va a cumplir los contratos y de que se va a poder pagar toda la deuda que tomen los privados para hacer la infraestructura que se va a requerir para el aumento de la producción y de exportación, como puede ser un proyecto GNL. Esto es: libre disponibilidad de divisas. Sobre todo teniendo en cuenta que en los proyectos petroleros primero vienen las grandes inversiones. recién después recién empieza a salir la exportación. Por eso, al dar libre disponibilidad de divisas, no corre ningún riesgo el país, porque primero van a ingresar muchas más divisas de las que van a salir. Tiene que empezar por ahí.

¿Qué otras condiciones son necesarias para que lleguen los capitales a la Argentina?

Yo creo nada más. Si vos le das libre disponibilidad de divisas y asegurás contratos de exportación a largo plazo, la industria privada va a actuar como lo hizo en el pasado. Obviamente y acá si abro un paréntesis, cuando hablamos de que los privados construyan la infraestructura interna del país, tenés que darles tarifas que permitan el repago de esa inversión . Como ocurrió en los 90, cuando se duplicaron las redes de distribución y la capacidad de transporte, a través de iniciativas privadas. Eso se pagaba con tarifas. Si ya lo probamos y funcionó, no tenemos que inventar ninguna pólvora, tendríamos que volver a hacerlo. Si, después, con el costo que se traslada al consumidor final hay usuarios que no pueden pagarlo, el Estado tendrá que actuar. Pero no a través del congelamiento de tarifas, sino por medio de un subsidio eficiente. Si uno pudiese llegar a un sistema puro en el cual el propio privado puede hacer la la infraestructura que se va a requerir de transporte tanto para gas como para petróleo, yo creo que la actividad privada va a llegar al millón de barriles tranquilamente. Va a demandar un par de años porque hay que hacer la infraestructura, pero se va a llegar y eso va a beneficiar al país.

Una de las ventajas que tiene la industria petrolera, pero sobre todo Vaca Muerta, es que en cierto sentido cierra la grieta. No hay candidato con serias chances de ganar que tenga un discurso antipetrolero...

En realidad es una política de Estado no consensuada. Todo el mundo está convencido de que Vaca Muerta es una de las herramientas que tiene a mano como para generar más actividad, más trabajo, más inversión. Ya nadie lo discute y ahora hay que pasar a la acción. Los políticos tienen que apostar al futuro, a que van a venir las inversiones y que eso va a ser beneficioso para las arcas del país, porque van a tener más recaudación y más ingreso de divisas. Entonces hay que hacer la apuesta a futuro. Salirse de la coyuntura en esta industria y pasar a pensar en el futuro.

Hasta ahora se ven compañías argentinas o que ya estaban en el país y que decidieron invertir en Vaca Muerta. ¿Está latente la posibilidad de que lleguen otros jugadores grandes del mercado mundial al país?

Eso siempre es posible, pero acá están casi todas. De las grandes están Total, Exxon Chevron... Son las compañías más grandes internacionales y están acá. Después tenés una serie de compañías argentinas muy exitosas, como YPF, por supuesto. Y tenemos unas más chicas como Tecpetrol, Pluspetrol, que todas tienen operaciones internacionales y también ponen sus sus fichas acá. También tenés a Vista que opera también en México. Tenemos mucha industria acá, no es que falten jugadores, tenemos lo suficiente como para poder operar. Está la tecnología, están todas las compañías de servicios, tenemos fabricantes... El 85% de lo que se usa en el pozo se fabrica acá. La Argentina les saca ventaja a muchos países del mundo porque tiene una industria madura que se alimenta de lo que se fabrica en el país, que tiene gente preparada, tiene industria de todo tipo. En ese aspecto no necesitamos nada más. Necesitamos que se pongan las fichas en el lugar donde corresponde, que piensen qué es lo que necesita la industria y que dejen que la parte privada opere . Y cuando me refiero a privada estoy poniendo en la bolsa a YPF, que actúa como una empresa privada independientemente que el accionista mayoritario sea el Estado porque trabaja como una sociedad anónima que cotiza en bolsa y que está preocupada por valor de sus acciones, como cualquier otra compañía.

López Anadon pide libre disponibilidad de divisas para permitir que crezca Vaca Muerta

Mencionaba recién el tema de la infraestructura, ¿qué es necesario para que se pegue el salto? Capacidad de transporte y ¿qué más?

La capacidad de transporte es clave. Por ejemplo, en crudo se está trabajando, pero para llegar a poder evacuar cerca de 600.000 barriles por día. Pero ya estamos hablando de 1 millón, con lo cual necesitás ampliar por encima de lo que se está haciendo ahora y ampliar nuevamente la capacidad de transporte de crudo y las terminales de exportación. Esto va a las terminales tanto en el Pacífico como en el Atlántico y esa terminal tiene que tener la suficiente capacidad de almacenaje y buena infraestructura de carga de buques. En gas, necesitás ampliar la infraestructura. Terminar con el famoso proyecto del Gasoducto Néstor Kirchner. Se terminó la etapa 1 pero después hay que ponerle compresión y seguir con el proyecto de unir Salliqueló con San Jerónimo y revertir el Gasoducto del Norte y empezar a trabajar en proyectos de exportación a Brasil, a Chile, etc., y eso requiere también inversión de los privados. Y por último lo de GNL, que hay que hacerlo porque nos sobra gas. Y a pesar que hagamos toda la reversión de los gasoductos y ampliemos la oferta al mercado local, va a seguir sobrando gras y hay que exportarlo. Para eso tenés los proyectos de GNL o proyectos que son un poco a más largo plazo todavía, como los de hidrógeno.

Se abre una ventana grande para la Argentina en la transición energética con la producción de hidrógeno azul, a partir de gas. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en esperar en ver una una planta de hidrógeno que que funcione y que pueda empezar a exportar?

Lo mismo que un proyecto de GNL. Si bien existe un mercado de hidrógeno, no está todavía ampliado a los mercados internacionales. Ese hidrógeno tiene que ser transportado. almacenado, etc., Todavía no está maduro el mercado del hidrógeno a nivel internacional. Aparte esos proyectos llevan mucho tiempo. Hay que poner una planta de captura de carbono. para que sea un hidrógeno azul como le llaman, o sea, con bajas emisiones. Y después hay que hacer toda la infraestructura de transporte y que del otro lado lo reciban y tengan las infraestructuras ya preparadas como para subir hidrógeno. Se se están evaluando diferentes tipos, como usar amonia, amoníaco. Hasta ahora, el hidrógeno se está llevando más bien más a refinerías o acerías, con lo cual el gran boom del hidrógeno tendría que ser en la generación y eso todavía no está maduro y tampoco lo está en el transporte. Por eso es un proyecto de largo aliento.

Lo que sí está claro es que lo que sí está claro es que la Argentina debe estar debería estar preparada porque tiene la capacidad y el gas suficiente como para convertirse en un gran jugador.

Por supuesto y se está estudiando. Acá lo está haciendo un grupo de compañías junto con Y-Tec. Se está estudiando la cadena del hidrógeno, se le está poniendo este pensamiento y horas de trabajo para ver de llegar a eso. También se están estudiando proyectos de captura de carbono y almacenaje. El instituto está metido en eso y junto con la Secretaría de Energía en breve vamos a armar un encuentro el día de inauguración de la Oil & Gas para ver proyectos de captura y almacenaje de carbono en el mundo. Los canadienses van a mostrar su experiencia y se va a hablar de lo que se está trabajando en el mundo y en el país. Se le están poniendo fichas a todos, pero tienen que darse las condiciones también hacia adelante. Tenemos por un lado una industria preparada, que ha conseguido las productividades que son necesarias para que el activo pueda competir mundialmente, tenemos el conocimiento y la tecnología para eso. Se está trabajando en proyectos a futuro para bajar los contenidos de carbono del gas y el petróleo. Las compañías en sí están trabajando para bajar las emisiones de todo lo que hacen, con acciones como evitar el venteo de metano .

Tenemos todo listo. Tenemos la gente, los industriales que fabrican las herramientas, los que prestan los servicios y el activo que ya se sabe que puede producir muchísimo más de lo que está produciendo. Ahora es el turno de los políticos. que tienen que ponerse de acuerdo y fomentar que esto siga adelante y que la parte privada pueda poner en valor todo lo que ha venido haciendo y estudiando.

Hablando de la baja de emisiones hay una conciencia clara en la industria de que el camino está en menor cantidad de ediciones de emisiones y la descarbonización, ¿hacia dónde va la industria petrolera?