Vaca Muerta: inversiones por u$s 520 millones en gas no convencional

Pampa Energía, ExxonMobil Argentina y Total Austral rubricaron con el gobierno de Neuquén un acuerdo de explotación de hidrocarburos no convencionales en el área de Sierra Chata de Vaca Muerta, concesión que significará un volumen de inversiones de u$s 520 millones.

El acuerdo contempla un permiso de explotación por 35 años y un proceso de inversión que durará cinco años, según un comunicado de Pampa Energía difundido por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Casi el 51% de la participación en la concesión pertenece a ExxonMobil Argentina (desembolsará u$s 265 millones del total de la inversión), el 45,5% es de Pampa Energía (u$s 237 millones) y el 3,45% restante corresponde a Total Austral (casi u$s 18 millones).

Sierra Chata se encuentra dentro del yacimiento de Vaca Muerta, a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, y cuenta con una superficie de 863,8 kilómetros cuadrados.

La concesión incluye además el pago de un bono de explotación y un aporte a la responsabilidad social empresaria por u$s 30 millones.

"Este proyecto se encuentra en línea con la estrategia de focalizar sus inversiones en la exploración y producción de gas natural, con especial foco en el desarrollo y la explotación de reservas de gas no convencional", enfatizó Pampa Energía.

El permiso entrará en vigencia cuando el gobierno de Neuquén firme el decreto provincial correspondiente.