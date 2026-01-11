En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este domingo 11 de enero

Durante este domingo, 11 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Bucaramanga

Los cortes de suministros se realizarán en Barrios Campo Madrid, Villas de San Ignacio, Betania, Café Madrid, Maria Paz, Colseguros Norte, Minuto de Dios y Zona Escarpa durante las 08:00 - 08:30 horas por obras de remodelación de redes de Baja tensión.

Barbosa

La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de las veredas Pozo Negro y Frnacisco de Paula Santander durante las 08:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Los cortes serán en Condominio El Manantial durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Tona

Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda Guarumales durante las 07:30 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Cortes en Algunos sectores de las veredas El Jazmín y El Volador durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrios Campo Madrid, Villas de San Ignacio, Betania, Café Madrid, Maria Paz, Colseguros Norte, Minuto de Dios y Zona Escarpa durante las 16:30 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Curití

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda El Común durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Cabrera

Cortes de energía en Casco urbano sectores de las carreras 3,4,5,6,7,8 y 9 con calles 5,6 y 7 durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes del suministro en Molino San Miguel durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.