Durante este sábado, 10 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Todos los cortes de luz programados para este sábado 10 de enero

San Joaquín

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

La interrupción del suministro se realizará en Barrio Mutualidad sectores de la calle 14 con carrera 20 durante las 07:00 - 15:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este sábado en Colombia (foto: Pexels).

Barbosa

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Santa Rosa durante las 08:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Gambita

Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda El Palmar durante las 07:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Piedecuesta

Cortes en Algunos sectores de la vereda San Isidro durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

El Peñón

Cortes en Algunos sectores de la vereda San Pablo durante las 08:00 - 17:00 horas por remodelación de redes.

Socorro

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas El Rincón y Bariri durante las 07:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Piedecuesta

Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda El Jazmín durante las 07:15 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Cabrera

Cortes del suministro en Algunos sectores de las veredas El Colorado y El Altico durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Onzaga

Interrupciones en Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Yariguies, Caguanoque, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal y algunos sectores de Mompa, Vegas y Hato durante las 07:00 - 18:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Joaquín

Cortes en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 17:30 - 18:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Joaquín

Cortes en Veredas San Emigdio, San Isidro y Santa Clara durante las 07:00 - 18:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.