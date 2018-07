Planta piloto de Genneia almacenará energía solar excedente en baterías

Genneia creará una planta piloto en la provincia de San Juan, con almacenamiento en baterías de energía generada por el sol. La idea es poner en práctica este nuevo sistema integrado a la red eléctrica. El sistema utilizado por las baterías solares es de última generación. Capta el exceso de energía producida por las placas fotovoltáicas que no se consume de forma instantánea y la almacenan para su uso posterior.

Esta planta estará vinculada al Parque Solar de Ullum, cuyas obras recorrió Jorge Brito (h) -presidente de Genneia- junto al gobernador Sergio Uñac. Esta obra generará 300 puestos de trabajo de los cuales un 95% serán empleados locales.

En el Parque se colocarán 280.000 paneles, lo que significa una inversión de u$s 80 millones. La obra, de 82 MW, estará lista a fin de año y generará 216.000 MW/h, equivalente al consumo de 48.000 hogares. "Esta obra en el Parque Solar de Ullum es otra clara demostración del liderazgo en energía renovable de Genneia. Estamos contentos por el esfuerzo que hacemos para que Argentina siga produciendo sus propios recursos", declaró Brito.

Genneia es una compañía dedicada a la provisión de soluciones energéticas sustentables y uno de los principales inversores en proyectos de energías renovables en el país. Es propietaria y operadora de 10 plantas de generación térmica (640 MW) y de los Parques Eólicos Rawson (101 MW) y Loma Blanca IV (51MW). En las Rondas 1 y 1.5 del Programa Renovar, Genneia fue adjudicada los proyectos eólicos Villalonga (50 MW), Chubut Norte I (28MW), Pomona, Rio Negro (100MW) y Necochea (38MW), todos actualmente en construcción, y en la Ronda 2 fue adjudicada los proyectos Chubut Norte III y IV (140MW) y una planta de biomasa en Tucumán (19 MW). Genneia también está construyendo su primer parque solar en Ullum, San Juan (82MW), y el Parque Eólico Madryn (220MW), que hará a Genneia el mayor generador eólico en el país (730MW).

La intervención de Genneia en San Juan es estratégica ya que la provincia es una de las más importantes en cuando al desarrollo de energías limpias. Apuesta a tomar un 25% del mercado nacional de energía solar y eólica para desarrollarlo en la provincia, ya que alberga un tercio de los proyectos otorgados en todo el país. De ese tercio, el 65% de los proyectos se realizan en conjunto entre empresas privadas y el Gobierno de la Provincia y el 35% es sólo privado.

Por caso, la construcción de la Estación Transformadora Solar San Juan, que ya cuenta con un 80% de avance en la obra civil, brindará un sistema de transporte para conectar dichas plantas de generación fotovoltaica al Sistema Interconectado Nacional.

Con un nivel de tensión de 132kV/33kV y una línea de alta tensión doble terna también en 132kV conectada a las LAT existentes ET Punta Negra ET Punta de Rieles, el proyecto está planteado en dos etapas. La primera, planteada para evacuar la potencia de los primeros proyectos solares, mientras que la segunda contempla la ampliación de la ET Solar San Juan y una línea de alta tensión nueva que permitirá evacuar toda la energía generada en el parque solar.