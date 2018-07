Pedro Rubens, el gran artista del Barroco favorito de la nobleza europea

Nacido en 1577 en Siegen, una ciudad que ahora es territorio de Alemania, es el mayor pintor Flamenco. Amberes (Bélgica) es considerada su ciudad, donde construyó su casa y vivió además los últimos 30 años de su vida. Fue el favorito de toda la nobleza europea, tanto de la inglesa como la de los Países Bajos, Italia y España. También fue diplomático y uno de los mayores personajes del Siglo XVII.

Se estima que realizó 1500 pinturas y 9000 dibujos, aunque es difícil hacer una estimación ya que su taller -que contaba con casi 25 ayudantes- era una especie de fábrica de arte donde se hacían diseños para arquitectura, escultura, objetos, tapices y también pinturas.

Son pocas las obras comenzadas y terminadas solamente por sus manos. La mayoría de sus pinturas fueron estudios realizados por él y luego ejecutados por sus ayudantes, algunos de los cuales, terminaron teniendo éxito propio como Anthony Van Dyck en Inglaterra o Jacob Jordaens en los Países Bajos.

También trabajó en conjunto con otros pintores como Frans Snyders, quien realizaba bodegones, o con Jan Brueghel, quien realizaba flores, y entonces Rubens completaba las obras con figuras. Generalmente aunque las obras las realizaran sus ayudantes, las manos y los rostros eran terminados por él.

La mayoría de sus obras han sido encargues y tenía diversos valores para ellos. Si eran sólo de su mano costaban una fortuna y si eran solamente supervisados por él costaban diez veces menos.

Viajó por toda Europa pintando y recibiendo encargues, pero fue en Venecia donde descubrió a su admirado Tiziano, su favorito, y de él realizó numerosas copias.

En España fue el preferido del Rey Felipe IV, quien no sólo le encargó numerosas obras, sino que cuando el artista fallece en 1640, manda a comprar la mayoría de su herencia.

Solamente en el Museo del Prado en Madrid podemos disfrutar 80 obras de Rubens. También fue amigo y asesoró a Diego de Velázquez a quien le dice que debe viajar a Italia para conocer a los grandes del Renacimiento, consejo que el joven Diego aprovechó en dos oportunidades.

En una época donde había mucho conflicto de religiones, él fue un ferviente católico y son más de cien las Iglesias y Conventos que tienen sus obras.

Comenzó a estudiar pintura cuando tenía 15 años, y ya cuando contaba 30 era famoso y el más importante artista de Amberes. Visitar el Museo Rubens de la ciudad es un placer. Allí vivió, tenía su taller, su jardín y además era su propio marchand.

Su serie más grande podemos verla en el Museo del Louvre. Se trató de un encargo de la madre del Rey, María de Médicis, y representa en 21 obras gigantescas la vida de la dama. El 80% de sus obras está en museos o instituciones y son pocas las que aparecen a la venta (no más de 5 pinturas por año y poquísimos dibujos y grabados).

Una pequeña tinta que apareció hace cuatro años, que mide tan sólo 16x16 cm, se vendió en u$s 4,8 millones. Una de sus pinturas multiplicó por diez su estimación y fue vendida en u$s 77 millones. Se titula "La Masacre de los Inocentes" y estaba en préstamo en la National Gallery de Londres que quiso conservarla pero no contaba con dicho dinero. Fue un canadiense quien la compró y ahora se exhibe en Canadá. Hace dos años el Museo Getty de Pasadena, California, compró "Lot y sus hijas" y pagó por la misma u$s 58 millones. Realizó también numerosos retratos y uno de ellos se ha pagado u$s 14 millones.

Sus mujeres tienen rubor en los cachetes y la mayoría tiene celulitis, ya que la gordura no era censurada en la época.