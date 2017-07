Micro-influencers: las marcas buscan desconocidos para publicitarse en las redes

Cobrar dinero por posteos en redes sociales no es sólo una opción para los famosos o celebrities. Muchas marcas comenzaron a buscar la voz de personas que no son populares pero que cuentan con una gran cantidad de seguidores en sus perfiles online, a los que llaman micro-influencers. Ahora, una aplicación argentina comenzó a unir a las empresas con estas personas no famosas que buscan "monetizar" sus publicaciones en las redes Instagram, Twitter y Facebook.

"Los micro-influencers no tienen cientos de miles de seguidores pero sus contenidos son genuinos y creíbles para su reducida audiencia", explicó Ariel Abramoff, uno de los fundadores de Waip, la plataforma que se lanzó hace un mes y ya cuenta con una base de 28.711 usuarios activos. En ese periodo, fueron comprados más de 6000 posteos, con un valor promedio de $ 130 cada uno.

Según detalló la firma, ya hay más de 15 marcas que están experimentando el modelo. Entre ellas mencionaron Skip, Legacy y Mancini, en el rubro de indumentaria, y también los restaurantes Gardiner y Dean & Dennys, entre otras interesadas en el negocio.

"El 58% de los posteos que hacen los usuarios son aceptados por las marcas. Hemos tenidos pagos desde $ 50 hasta $ 4000 por foto. Las empresas comienzan a migrar de las celebridades o los influencers tradicionales, que ya no generan en sus seguidores el mismo impacto que en el pasado, a micro.influencers, con 1000 o 3000 seguidores pero con lazos más fuertes o contactos más directos", explicó Abramoff, que desarrolló la aplicación junto a otros tres socios. Todos trabajaban en empresas multinacionales y no tenían experiencia en este tipo de plataformas.

¿Cómo funciona el sistema? Waip permite a las empresas subir sus campañas, donde deben especificar qué contenido les interesa comprar, segmentado por ubicación, edad e intereses. Los micro-influencers conectan sus redes sociales con la app y reciben las campañas de las marcas que se adecuan a su perfil. Una vez que se conecta con una marca, crea un posteo siguiendo los lineamientos, y lo envía para su aprobación. Las marcas reciben los posteos junto a un informe detallado del y métricas para aceptar o rechazar la oferta.

"El contacto con los micro-influencers permite crear contenidos genuinos, orgánicos, no forzados a nivel Argentina. La idea es que la gente siga haciendo lo que hace en su vida natural y que le paguen por eso. Las marcas más allá de los seguidores, miran el engagement, que la persona tiene con ellos. En base a eso la marca decide si el influencer es válido o no. Se mide, por ejemplo, que no sean cuentas inventadas", destacó Abramoff.

Según explicó el fundador de la firma, Waip ya tiene planes de expansión: en el corto plazo estarán lanzando la aplicación para Brasil, Paraguay y Chile. Y ya están en tratativas con una agencia de publicidad para llevarla también a Barcelona, España, y así incursionar en el mercado europeo.