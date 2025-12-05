Este viernes, 5 de diciembre de 2025, el Euro y dólar cotiza a 1.1663 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,17%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.53%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 7.63%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habría reflejado una disminución en la demanda y un posible debilitamiento de la moneda. La estabilidad en la cotización también podría haber indicado un equilibrio en el mercado sin cambios significativos.

En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda dólar, lo que podría influir en decisiones económicas y financieras a corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.