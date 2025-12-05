El dólar presenta una cotización de 18.21 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 5 de diciembre de 2025, cifras que indican que la moneda bajó un -0.16% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.23 pesos y un mínimo de 18.23 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.50%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.63%.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una estabilidad en el mercado. Esta fluctuación sugiere que los factores económicos actuales están favoreciendo una disminución en el valor de la moneda.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 18.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 1.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 9.59%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se traduce en un -1 positivo, lo que sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas.

En comparación con los días anteriores, esta tendencia al alza puede ser un indicativo de un mayor interés en la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo.

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.