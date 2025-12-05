En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3883 (Mal Tiempo) y las letras son: G P Q V.

 1°3883 11°3079 
 5752  12°0384
 3°7774  13°9858 
 3650  14°5599 
 2276  15°2135 
 6°0686  16°8274
 7578  17°2059 
 5129  18°3529 
 7108  19°5421 
 10°6938  20°1608 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 4 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 8459 - Las Plantas.

 1°8459 11°7934 
 5481   12°9488
 3°8466  13°4080 
 6744  14°7867 
 5677  15°8256 
 6°0638  16°9345
 2504  17°8665 
 9205  18°8525 
 9513  19°5940 
 10°8239  20°1560 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que le generan incomodidad.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de buscar claridad y encontrar soluciones a los problemas que se presentan, invitando al soñador a reflexionar sobre su situación actual.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.