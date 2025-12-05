Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3883 (Mal Tiempo) y las letras son: G P Q V.

1° 3883 11° 3079 2° 5752 12° 0384 3° 7774 13° 9858 4° 3650 14° 5599 5° 2276 15° 2135 6° 0686 16° 8274 7° 7578 17° 2059 8° 5129 18° 3529 9° 7108 19° 5421 10° 6938 20° 1608

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 4 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 8459 - Las Plantas.

1° 8459 11° 7934 2° 5481 12° 9488 3° 8466 13° 4080 4° 6744 14° 7867 5° 5677 15° 8256 6° 0638 16° 9345 7° 2504 17° 8665 8° 9205 18° 8525 9° 9513 19° 5940 10° 8239 20° 1560

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que le generan incomodidad.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de buscar claridad y encontrar soluciones a los problemas que se presentan, invitando al soñador a reflexionar sobre su situación actual.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.