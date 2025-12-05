En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3883 (Mal Tiempo) y las letras son: G P Q V.
|1°
|3883
|11°
|3079
|2°
|5752
|12°
|0384
|3°
|7774
|13°
|9858
|4°
|3650
|14°
|5599
|5°
|2276
|15°
|2135
|6°
|0686
|16°
|8274
|7°
|7578
|17°
|2059
|8°
|5129
|18°
|3529
|9°
|7108
|19°
|5421
|10°
|6938
|20°
|1608
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 4 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 8459 - Las Plantas.
|1°
|8459
|11°
|7934
|2°
|5481
|12°
|9488
|3°
|8466
|13°
|4080
|4°
|6744
|14°
|7867
|5°
|5677
|15°
|8256
|6°
|0638
|16°
|9345
|7°
|2504
|17°
|8665
|8°
|9205
|18°
|8525
|9°
|9513
|19°
|5940
|10°
|8239
|20°
|1560
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que le generan incomodidad.
Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de buscar claridad y encontrar soluciones a los problemas que se presentan, invitando al soñador a reflexionar sobre su situación actual.
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.
Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.