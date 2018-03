Gesto a Clarín: aval oficial al desembarco de Cablevisión en Nextel

Consecuente con la política adoptada hasta ahora, el Gobierno sigue limpiando el camino al Grupo Clarín de expedientes, medidas y resoluciones en contra con las que el kirchnerismo intentó desguazar al principal grupo de medios de la Argentina. Desde que se creó el Énte Nacional de Comunicaciones (Enacom), el holding logró que el nuevo organismo diera de baja varias decisiones adoptadas por ex entes como la Afsca y la Aftic referidas a la adecuación a la Ley de Medios y al desembarco en Nextel, entre otros temas. Ayer, el organismo volvió a favorecer a Clarín con otra medida. Lo hizo durante la misma reunión de directorio en la cual se aprobó la venta de Telecom Argentina a Fintech (ver nota principal). En el encuentro también se desestimaron las resoluciones que había adoptado el gobierno anterior anulando la transsacción y complicando la operatividad de Nextel con la quita de varias de sus frecuencias. En este caso, el ente que dirige Miguel De Godoy avaló la compra del 100% del capital de la operadora de telefonía móvil por parte de la empresa de cable de Clarín argumentando que no hay impedimentos legales para evitarla.

Ya la semana pasada, el Enacom había despejado el camino a esta determinación. Lo hizo con la Resolución 134 del 22 de febrero en la que hizo lugar rechazando una medida que la ex Aftic tomó para perjudicar el ingreso de Cablevisión en Nextel tras pagar cerca de u$s 178 millones para hacerse de la mayoría del capital social.

El Enacom desestimó una resolución del organismo que presidió Norberto Berner mediante la cual en septiembre del año pasado se le cancelaron a Nextel el uso de varias frecuencias por "encontrarse vencidas sus adjudicaciones y autorizaciones". La medida fue parte de la represalia que el kirchnerismo le aplicó a Nextel por haber vendido el 49% de su capital al Grupo Clarín. Son varias bandas que la empresa de trunking usa para operar su servicio en importantes corredores económicos del país. Tanto Nextel como Clarín reaccionaron con sendos recursos administrativos y legales ante la Justicia, argumentando que la resolución acarrearía "perjuicios irreparables a su servicio, a los usuarios y a la compañía prestadora".

La empresa propiedad de NII Holding calificó los argumentos de la ex Aftic como falsos en cuanto a que existirían "adjudicaciones y autorizaciones en las que Nextel no presentó solicitudes de prórrogas y se encontraban vencidas". Ahora, la resolución del Enacom le da la razón a Nextel. "No puede dejar de señalarse que aún cuando existieran alternativas técnicas al apagado, lo cierto es que en el caso particular analizado, según las circunstancias evaluadas, ello terminaría perjudicando a los usuarios de la licenciataria, como también a los usuarios de otros servicios que se encuentran intercomunicados a través del servicio que presta la firma", sostiene. También recuerda que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, donde Nextel presentó un recurso de apelación, consideró que la aplicación de la norma era tóxica para su sistema. "Implica una disminución de la capacidad de cursar tráfico de una importante cantidad de sitios y radiobases de cada una de las áreas involucradas y tendría un impacto indirecto en el resto de los usuarios de Nextel y de los restantes operadores fijos y móviles, que están temporalmente con disminución de la cobertura de red" dijo el juez.