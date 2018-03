El mercado inmobiliario apoya el plan de créditos de la ANSeS, pero considera que es ‘insuficiente’

El Gobierno tiene entre sus planes relanzar el mercado de los créditos hipotecarios y ayer se conocieron algunos de los lineamientos centrales que tendrá la propuesta oficial.

El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, adelantó que el Gobierno trabaja en el desarrollo de una nueva línea de préstamos, que permitirá el acceso a familias que reúnan ingresos de hasta $ 20.000 a un monto total de $ 500.000, con una cuota mensual de 8000 pesos.

Según expresó el funcionario, el objetivo es "reemplazar la cuota de un alquiler por una cuota hipotecaria".

Para las inmobiliarias y desarrolladores este es "un buen comienzo", aunque no se puede tomar más que como "un primer paso".

"Lo importante es que se empiece a hacer algo en este sentido porque en todos los estratos sociales hay necesidad de crédito. En este caso las líneas irían destinada a los sectores más bajos y está bien, pero sería importante que después la línea se vaya ampliando", sostuvo a El Cronista Gonzalo Monarca, presidente de Grupo Monarca, una importante desarrolladora local con fuerte presencia en zona norte del GBA.

Por su parte, Alberto Fernández Prieto, del Estudio Fernández Prieto, apuntó que "este tipo de líneas de créditos lo que hace es potenciar las ventas de unidades terminadas, pero lo que realmente necesita el sector es una línea como del Banco Hipotecario que fomente la construcción de edificios nuevos, dinamice el mercado, cree mano de obra y atraiga inversiones".

Desde las inmobiliarias la visión es similar, y resaltan la necesidad de lanzar créditos "más importantes".

"Está bien, todo suma pero no alcanza para solucionar el problema de los préstamos, que desde hace ya tiempo se convirtió en un inconveniente para quienes quieren acceder a la vivienda propia. En estas líneas de créditos de la Anses se estima que el tomador debería tener ahorrado el 30% del total de la propiedad, pero hay mucha gente que no llega a eso. Los créditos tienen que ser por el 100% para facilitarle las cosas a la gente", dijo Armando Pepe, titular de la inmobiliaria que lleva su nombre.

Diego Migliorisi, socio gerente de Migliorisi Propiedades, confía en que esta nueva línea "potencie el mercado, sumando incluso algunos compradores que por una cuestión de recursos antes no podían ingresar".

"La posibilidad de que le compitan a los alquileres es grande, aunque con el dinero que estará disponible esto quedará acotado sólo a zonas menos potenciadas. De todos modos, si todo va bien la lógica sería que este tipo de programa se comience a expandir hacia más gente", manifestó Migliorisi.

En caso de que esta modalidad de crédito avance, una de las posibilidades es que algunos desarrolladores comiencen a mirar con detenimiento algunas zonas en las que antes no se fijaban.

"Es un potencial nuevo que aparece en determinadas zonas y que ahora no está. Eso puede hacer que desarrolladores comiencen a mirar algunas regiones", precisó Monarca.