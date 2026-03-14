Este viernes, 13 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1723 (Cocinero). Adiós a la freidora de aire | Este innovador electrodoméstico cocina las comidas de múltiples maneras Ni bicarbonato ni vinagre: el truco para sacar el sarro de los dientes y dejarlos blancos Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida. Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio en las relaciones personales y en la vida emocional. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que se "cocina" en el interior y a las emociones que se están procesando. Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.