El 66% de los hogares argentinos hacen sus compras en dietéticas

La alimentación saludable es una tendencia que gana terreno entre los argentinos. Si bien comer de este modo, muchas veces, implica un gasto mayor, este no sería un impedimento. El 66% de los hogares declara hacer compras en dietéticas, ya sea de forma ocasional o frecuente. El dato se desprende del estudio Concern Monitor que fue realizado por Kantar Worldpanel en conjunto con Kantar Consulting.

"Las dietéticas son un canal que se está reinventando. Son una ventana que se abre en un contexto de contracción. Además, el modelo de negocio en cadena surge como respuesta a la actual tendencia de alimentación saludable que sobrepasa los límites del país al ser un fenómeno que tiene relevancia a nivel mundial", sostiene Renata Segovia, Solutions Manager de Kantar Worldpanel.

El informe, presentado por Kantar Worldpanel, señala que el 46% de quienes compran habitualmente en las dietéticas, tienen algún tipo de alimentación alternativa como: vegetarianos o consumidores de productos libres de gluten, principalmente. El 54% restante no tiene un tipo de alimentación alternativa, sin embargo elige el canal, lo cual lo convierte en una opción para todo tipo de compradores.

Otro dato que puede observarse a partir del estudio es que un 29% de la población presenta altos niveles de preocupación en relación a la nutrición. Este segmento, que equivale a 1,2 millones de familias, es el más afín al canal porque duplican la frecuencia con la que visitan las dietéticas respecto a la media de la población. "El consumo de estos hogares está alineado a las preocupaciones que manifiestan: quienes tienen un alto nivel de preocupación por la nutrición, destinan mayor peso a productos light respecto al promedio de la población", destaca Segovia.

Si bien en Argentina aún no existe una ley de etiquetado, los hogares altamente preocupados por la nutrición, miran las etiquetas para consultar los valores nutricionales. Así, nueve de cada 10 ya tienen el hábito e incluso modifican su consumo al leerlas. Segovia afirma:"Esto es algo que observamos desde el consumo real, donde categorías como gaseosas, snacks y harinas son afectadas".

El hogar comprador de dietéticas gasta un 17% más que la media en alimentos y bebidas. "El shopper del canal está predispuesto a gastar un poco más en pos de conseguir aquellos productos con el diferencial que buscan. Por ejemplo, gastan más en productos de cuidado" explicó Segovia. Este segmento se destaca por ser de familias chicas, niveles altos y medios, de dos integrantes y, si tienen hijos, son adolescentes o mayores de 25 años. En general, las personas mayores de 50 años son las más interesadas.

Los productos más buscados en el canal son: semillas, cereales y miel, no obstante también se compran categorías que se comercializan en otros canales como: alfajores de arroz, productos libres de gluten y pan integral. "El auge de las dietéticas las posiciona en un lugar de competencia con los retailers. Por este motivo vemos canales como Jumbo o Carrefour que empiezan a ambientar sus locales de manera tal que muestren un espíritu más saludable. En este sentido, observamos que el retail no se queda atrás y da batalla para no perder consumidores de este segmento", comenta la Solutions Manager de Kantar Worldpanel. Actualmente, el 24,5% del total gastado en consumo masivo durante el último año corresponde a opciones de alimentos y bebidas light.