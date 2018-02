Aterriza hoy el primer vuelo internacional de la low cost Norwegian

Con una ocupación del 95%, la aerolínea noruega de bajo costo Norwegian Air comenzó hoy su primer vuelo internacional, que unió Londres con Buenos Aires. A las 13, despegará el primer vuelo desde Ezeiza hacia la capital británica.

Este vuelo es operado por la filial británica de Norwegian, ya que la filial argentina de la compañía noruega recién comenzará a operar rutas de cabotaje y luego internacionales a partir de mitad de año.

El vuelo inicial, el DI7505 con un Boeing 787-9 Dreamliner con la imagen del artista Joan Miró, partió a las 21.30 desde Londres para aterrizar poco después de las 8 de la mañana en el Aeropuerto de Ezeiza, con el 95% de sus 338 asientos ocupados, 282 en clase económica y 56 en premium.

La ruta contará, desde hoy, con cuatro frecuencias semanales y pasajes a partir de los u$s 800 de base, que no incluyen despacho de valijas ni comidas. Ofrece cinco categorías distintas de tickets, que elevan sus precios en función de los servicios incluidos y la antelación de compra. Por u$s 90 por tramo extras, ofrece incluir dos comidas, elegir asiento y despachar una valija de hasta 20 kilos.

La filial argentina de Norwegian comenzará a levantar vuelo a mitad de año y la venta de pasajes comenzará en mayo, aunque aún no precisaron cuáles serán los primeros destinos.

La empresa fue autorizada, tras dos audiencias, a operar en el país 152 rutas, 73 de cabotaje y 80 internacionales, incluyendo ciudades de América, Europa, Asia, Oceanía y África.

Norwegian Air Argentina proyecta invertir u$s 4.300 millones en los próximos 10 a 15 años en el país y generar de 3.000 y 4.000 empleos directos para tripulantes y pilotos, además de otros 50.000 indirectos.

El 15 de enero pasado, recibió su primer avión B 737-800, que lleva la imagen del músico y compositor Astor Piazzolla.