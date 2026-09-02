Tomar una copa de vino por la noche: para qué sirve y por qué el mito dice que es bueno para la salud

Durante años, distintas investigaciones analizaron los posibles efectos del consumo moderado de vino sobre el organismo. Aunque sus beneficios dependen de múltiples factores y el alcohol no está exento de riesgos, una copa puede formar parte de ciertos hábitos sociales y de relajación.

Tomar una copa de vino por la noche: para qué sirve y por qué el mito dice que es bueno para la salud

¿Cuáles son los beneficios de tomar una copa de vino por la noche?

A continuación, algunos de los efectos que se estudiaron en relación con el consumo de vino:

Cuidado de la piel

El vino contiene compuestos antioxidantes, entre ellos polifenoles, que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Estos componentes fueron estudiados por su posible relación con la protección de las células frente al daño causado por los radicales libres.

Beneficios para el corazón

Algunos de los compuestos presentes en el vino tinto, especialmente los polifenoles, fueron investigados por sus posibles efectos sobre la salud cardiovascular. Sin embargo, esto no significa que beber alcohol sea una estrategia recomendada para prevenir enfermedades del corazón.

Mejor conciliación del sueño

Aunque algunas personas pueden sentir relajación después de beber una copa de vino, el alcohol no necesariamente mejora la calidad del sueño. De hecho, consumirlo antes de acostarse puede alterar las distintas fases del descanso y provocar despertares durante la noche.

Salud cerebral

Los antioxidantes presentes en el vino despertaron interés científico por su posible relación con la salud cerebral. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para recomendar el consumo de alcohol como una forma de prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson.

Relajación

Más allá de sus componentes, para muchas personas una copa de vino puede formar parte de un momento de descanso al final del día. Servirlo en una copa adecuada y disfrutar de su aroma y sabor puede convertirlo en una experiencia placentera.

De todos modos, es importante tener en cuenta que no existe una cantidad de alcohol que pueda considerarse completamente libre de riesgos. Por eso, quienes no consumen bebidas alcohólicas no deberían comenzar a hacerlo con la intención de obtener beneficios para la salud.

¿Cómo elegir un buen vino?

Elegir un buen vino puede convertirse en todo un desafío, especialmente cuando hay tantas opciones disponibles. Sin embargo, existen algunos aspectos sencillos que pueden ayudarte a identificar una botella de buena calidad antes de comprarla.