Buscan voluntarios para vivir en un refugio de montaña en los Pirineos con hospedaje gratis a cambio de 3 días de trabajo

Un refugio ubicado en el valle de Pineta, en pleno Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca, busca voluntarios para colaborar con las tareas del lugar a cambio de alojamiento y comida sin costo.

La propuesta está dirigida a personas que disfrutan de la naturaleza y quieren vivir una temporada rodeadas de montañas, en una de las zonas más valoradas de todo el Pirineo.

La convocatoria se publicó a través de Worldpackers, una plataforma que conecta anfitriones con voluntarios dispuestos a intercambiar horas de trabajo por hospedaje. El refugio en cuestión cuenta con buena reputación entre quienes ya pasaron por la experiencia, según las reseñas disponibles en el sitio.

En qué consisten las tareas

Los voluntarios seleccionados deberán encargarse principalmente de labores de limpieza. La dinámica combina turnos de mañana y de tarde :

tres días con jornadas breves, de 9 a 10 horas

cinco tardes con horario de 18 a 22 horas.

El esquema deja además dos días libres a la semana, pensados para que los participantes puedan recorrer el valle de Pineta y sus alrededores.

El esquema deja además dos días libres a la semana, pensados para que los participantes puedan recorrer el valle de Pineta y sus alrededores.

Se trata de un formato habitual en este tipo de programas de voluntariado: a cambio de unas horas de colaboración diaria, el anfitrión cubre el hospedaje y parte de las comidas, mientras el resto del tiempo queda disponible para el descanso o para explorar la zona.

Qué incluye la estadía

A cambio de las tareas, el refugio ofrece una cama en habitación compartida junto a otros voluntarios, además de desayuno y almuerzo incluidos durante toda la estadía. No se trata de un salario, sino de un intercambio de trabajo por cobertura de necesidades básicas durante la estancia.

Para acceder a esta y otras propuestas similares en la plataforma, es necesario contar con una membresía de Worldpackers, que habilita el contacto directo con los anfitriones. Antes de postularse, se recomienda revisar las condiciones específicas de la oferta y las reseñas de otros voluntarios que ya hayan colaborado en el lugar, para conocer de primera mano cómo es la experiencia día a día.