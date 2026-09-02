Colocar una cinta o liston rojo y negro alrededor de la placa o patente del auto es una práctica que algunas personas utilizan como amuleto de protección. Este amuleto de la buena suerte se usa como un agente protector que ayuda a que el vehículo esté protegido energéticamente.

Según la creencia popular, y sin excepción, cada color tiene un propósito específico. El cinturón rojo suele asociarse con la atracción de buenas energías y, al mismo tiempo, con la capacidad de mantener alejadas las influencias negativas.

El rojo representa fuerza, vitalidad y protección. Por lo tanto, quienes siguen esta tradición creen que ayuda a evitar que la mala energía sea absorbida por el automóvil y por las personas que viajan en él.

Colgar una cinta roja en el coche: qué significa y para qué sirve ChatGPT

¿Para qué sirve el cinturón negro?

El liston o lazo negro tiene un significado diferente. Según estas creencias, funciona como una especie de escudo energético protector, cuyo propósito es repeler o combatir las malas vibraciones, la envidia y otras energías consideradas negativas.

Mientras que el rojo se interpreta como un elemento que impide que se liberen energías negativas , el negro tenderá a actuar como un repelente una vez que intenten alcanzarlo.

Por este motivo, algunas personas colocan sus cintas juntos, generalmente en una zona cercana a la matrícula, el espejo o cualquier otro punto visible del coche.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Poner cintas negras y rojas en la placa o patente del auto

La placa identifica el vehículo y permanece visible durante todo el trayecto, por lo que, según estas tradiciones, se considera un lugar apropiado para colocar el amuleto. La intención es que la protección acompañe al coche en la ruta, pero atención, que este truco no debe cubrir o tapar los datos de la matrícula.

En el mundo de las energías, estas creencias populares toman mucha relevancia entre sus creyentes y cada vez más se hacen populares y con más seguidores.