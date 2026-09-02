Poner sal en la escoba durante la noche entera: para qué se utiliza y por qué aconsejan realizarlo.

Un truco casero de limpieza sugiere dejar la escoba en remojo con agua caliente y sal durante toda la noche para revitalizar sus cerdas y extender su vida útil. Esta técnica emplea materiales comunes que se encuentran en el hogar y ha ganado popularidad entre aquellos que desean conservar sus utensilios en óptimas condiciones sin incurrir en gastos adicionales.

El método, que se ha difundido en plataformas dedicadas a recomendaciones de limpieza, consiste en mezclar sal, vinagre blanco y agua caliente en un balde. Esta solución actúa sobre las cerdas de los utensilios y facilita la eliminación de la suciedad que se acumula con el uso diario.

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¿Por qué funciona poner sal en la escoba?

Para llevar a cabo este método, se requieren elementos mínimos y cantidades precisas:



Un balde con agua caliente.



Una taza de vinagre blanco.



Media taza de sal.



La escoba que se desea tratar.



La sal funciona como un endurecedor natural de las fibras. Al combinarla con agua caliente y vinagre, contribuye a que las cerdas recuperen su firmeza y previene que, con el tiempo, permanezcan demasiado abiertas o deformadas.

¿Cómo se aplica el método y qué resultados se obtienen?

El procedimiento es bastante fácil de llevar a cabo: se debe llenar un balde con agua caliente hasta cubrir las cerdas, añadir el vinagre y posteriormente la sal. Es recomendable dejar la escoba en remojo durante un mínimo de 30 minutos, aunque prolongar este tiempo a toda la noche puede mejorar los resultados obtenidos.

Al finalizar este proceso, es beneficioso sacudirla y dejarla secar boca abajo, con las cerdas dirigidas hacia el desagüe de una ducha o pileta, para facilitar la eliminación del exceso de agua. De esta manera, el resultado es una escoba con cerdas más firmes y una vida útil prolongada, lista para ser utilizada sin comprometer su efectividad.