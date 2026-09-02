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Un truco casero de limpieza sugiere dejar la escoba en remojo con agua caliente y sal durante toda la noche para revitalizar sus cerdas y extender su vida útil. Esta técnica emplea materiales comunes que se encuentran en el hogar y ha ganado popularidad entre aquellos que desean conservar sus utensilios en óptimas condiciones sin incurrir en gastos adicionales.
El método, que se ha difundido en plataformas dedicadas a recomendaciones de limpieza, consiste en mezclar sal, vinagre blanco y agua caliente en un balde. Esta solución actúa sobre las cerdas de los utensilios y facilita la eliminación de la suciedad que se acumula con el uso diario.
¿Por qué funciona poner sal en la escoba?
Para llevar a cabo este método, se requieren elementos mínimos y cantidades precisas:
- Un balde con agua caliente.
- Una taza de vinagre blanco.
- Media taza de sal.
- La escoba que se desea tratar.
La sal funciona como un endurecedor natural de las fibras. Al combinarla con agua caliente y vinagre, contribuye a que las cerdas recuperen su firmeza y previene que, con el tiempo, permanezcan demasiado abiertas o deformadas.
¿Cómo se aplica el método y qué resultados se obtienen?
El procedimiento es bastante fácil de llevar a cabo: se debe llenar un balde con agua caliente hasta cubrir las cerdas, añadir el vinagre y posteriormente la sal. Es recomendable dejar la escoba en remojo durante un mínimo de 30 minutos, aunque prolongar este tiempo a toda la noche puede mejorar los resultados obtenidos.
Al finalizar este proceso, es beneficioso sacudirla y dejarla secar boca abajo, con las cerdas dirigidas hacia el desagüe de una ducha o pileta, para facilitar la eliminación del exceso de agua. De esta manera, el resultado es una escoba con cerdas más firmes y una vida útil prolongada, lista para ser utilizada sin comprometer su efectividad.