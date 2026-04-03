Pedro Sánchez anunció cambios dentro del Ministerio de Economía tras la salida de María Jesus Montero y la incorporación de Arcadi España para dirigir . pero las tareas de la Agencia Tributaria son las mismas y hay una realidad innegable: una deuda con Hacienda puede convertirse en un problema mucho más grave de lo que muchos matrimonios en España imaginan. La normativa vigente permite que, en determinados casos, ambos cónyuges respondan con sus bienes y cuentas bancarias si no regularizan su situación fiscal dentro de los plazos establecidos. El riesgo se vuelve especialmente alto cuando se presenta la declaración conjunta del IRPF, ya que la Agencia Tributaria puede considerar responsables a los dos miembros de la pareja. Esto abre la puerta a embargos que afectan no solo al deudor principal, sino también al patrimonio compartido, incluso cuando uno de los cónyuges no participó directamente en el error. En este contexto, postergar un trámite clave (como el pago, el aplazamiento o la negociación de la deuda) puede marcar la diferencia entre resolver el problema a tiempo o enfrentarse a medidas más severas, como el bloqueo de cuentas o la retención de ingresos. Conocer cómo actúa Hacienda y qué opciones existen resulta fundamental para evitar perder bienes en España. En España, cuando un matrimonio presenta la declaración del IRPF de forma conjunta, ambos cónyuges asumen responsabilidad solidaria frente a la Agencia Tributaria. Esto significa que, si existe una deuda fiscal y no se paga dentro del plazo, Hacienda puede iniciar un procedimiento de embargo que alcance: Si bien el mayor riesgo frente a embargos de la Agencia Tributaria se da en matrimonios que presentan declaración conjunta, ya que ambos cónyuges asumen responsabilidad solidaria y, especialmente bajo el régimen de sociedad de gananciales, Hacienda puede actuar sobre bienes comunes. Sin embargo, incluso parejas no casadas pueden verse afectadas si comparten cuentas o propiedades. En el caso de parejas de hecho o personas que solo conviven, cada uno responde por su propia deuda, pero si existen bienes en común o cuentas conjuntas, la Agencia Tributaria puede intervenir sobre esos activos, lo que obliga después a justificar qué parte corresponde a cada persona. El embargo no es automático, pero sí puede avanzar rápidamente si no se actúa. Las principales vías para frenarlo son: Postergar este trámite es lo que puede agravar la situación, ya que la Agencia Tributaria puede continuar con medidas más severas, como el embargo de cuentas o nóminas. La legislación española también contempla mecanismos de protección en estos casos. Aunque no existe una figura idéntica al “alivio del cónyuge inocente” de EE. UU., sí hay opciones como: Además, en declaraciones individuales, cada contribuyente responde únicamente por su propia deuda, lo que reduce el riesgo para el otro cónyuge. Uno de los puntos más importantes es que el problema no suele ser la deuda en sí, sino la falta de acción dentro de los plazos legales. Si Hacienda inicia el procedimiento ejecutivo, puede: Para evitar consecuencias mayores se recomienda: En definitiva, aunque la normativa española ofrece herramientas para frenar o reducir el impacto, el margen de maniobra depende de la rapidez con la que se gestione la situación.