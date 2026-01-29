En esta noticia Alimentos ricos en melatonina, los aliados del descanso profundo

Hasta el momento, los investigadores científicos no han identificado ningún ingrediente o alimento que asegure un sueño perfecto, afirmaron especialistas al New York Times. No obstante, numerosos estudios sí han concluido que la alimentación a nivel general influye significativamente en el sueño.

Después de un día agotador, nada se compara con la sensación de llegar al hogar y prepararse para descansar . Sin embargo, puede ocurrir que tras una noche de sueño se sienta que no se ha podido recargar energías, o bien, que el despertarse en reiteradas ocasiones haya interrumpido el tiempo que planeabas dormir.

Alimentos ricos en melatonina, los aliados del descanso profundo

Marie-Pierre St-Onge, profesora asociada de medicina nutricional de la Universidad de Columbia y coautora del libro Eat Better, Sleep Better (Comer mejor, dormir mejor), explicó que algunas investigaciones han encontrado vínculos entre el consumo de determinados alimentos y bebidas y el dormir mejor.

Dietas ricas en melatonina ayudan a dormir mejor durante las noches.

Distintos ensayos clínicos han reflejado que los adultos que bebían dos vasos de jugo de cereza ácida al día —uno en la mañana y otro en noche— dormían más y se despertaban menos durante la noche, en comparación a quienes tomaban placebos.

De la misma manera, otras investigaciones han encontrado beneficios para el sueño de acciones como consumir alrededor de 250 gramos de tomate corazón de buey crudos antes de acostarse, comer dos kiwis una hora antes de acostarse, o comer un tercio de taza de nueces durante el día.

Michael Grandner, director del programa de investigación sobre el sueño y la salud de la Universidad de Arizona, declaró que “tiene sentido, en la teoría, que elementos como las cerezas ácidas, el kiwi, los tomates y las nueces ayuden a dormir, ya que contienen melatonina”.