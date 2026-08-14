Claudia Sheinbaum asegura que "la inflación está contenida": quiere mantener la canasta básica en 900 pesos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha ratificado el compromiso constante del gobierno para supervisar los precios de los productos básicos en tiendas y supermercados del territorio nacional. En esta línea, el Gobierno de México ha renovado el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en colaboración con empresas proveedoras y cadenas de autoservicio.

La medida tiene como objetivo mantener el precio de los 24 productos de la canasta básica en un máximo de 910 pesos durante un periodo de seis meses. Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continuará implementando herramientas de seguimiento, como el programa Quién es Quién en los Precios, que permite a los consumidores consultar y comparar precios en diferentes establecimientos.

¿Qué productos incluye la canasta básica monitoreada?

La firma de la renovación del PACIC estuvo a cargo de 32 empresas proveedoras y establecimientos de autoservicio, quienes se comprometieron a mantener sin incrementos el precio del paquete de productos esenciales para las familias en México.

Carne de pollo.

Carne de res .

Carne de cerdo.

Pescado.

Huevo .

Leche.

Pan.

Harina de maíz para tortillas .

Frutas.

Verduras y vegetales.

Azúcar .

Pastas.

Aceite vegetal.

Granos básicos.

Artículos de limpieza personal.

Claudia Sheinbaum

Celebro este esfuerzo

PACIC

Precios de la Canasta Básica Familiar 2025. Fuente: Archivo.

¿Cuál es el propósito del PACIC?

La Presidenta aseguró que el PACIC representa un recurso fundamental para salvaguardar la economía familiar frente a las condiciones del ámbito internacional. Asimismo, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, afirmó que la renovación del acuerdo evidencia que la cooperación entre los sectores público y privado genera resultados positivos y fortalece el bienestar de las familias mexicanas.

De acuerdo con el Gobierno de México, el programa fue concebido con el propósito de mitigar los efectos de la inflación en productos de primera necesidad y evitar aumentos desproporcionados que comprometan el poder adquisitivo de la población.