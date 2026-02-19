La entrada de una vivienda es una de las zonas más transitadas y, al mismo tiempo, una de las más olvidadas a la hora de limpiar y ordenar. Según expertos en organización del hogar y disciplinas energéticas, este espacio puede acumular suciedad, humedad y cargas negativas que afectan el ambiente interior sin que sus habitantes lo perciban. En ese contexto, especialistas en limpieza natural y Feng Shui revelaron un truco casero simple, estético y económico para mejorar la atmósfera del acceso al hogar: colocar un pequeño ramo o algunas ramitas de laurel fresco cerca de la puerta de entrada. El laurel es una planta reconocida por sus propiedades purificadoras, aromáticas y repelentes, ampliamente utilizada tanto en prácticas de limpieza natural como en disciplinas energéticas. Según expertos en fitoterapia, libera compuestos que perfuman el ambiente, reducen malos olores y generan una sensación de frescura en zonas donde suele acumularse polvo, humedad o aroma a calzado. Además, estudios publicados en el Journal of Applied Microbiology demostraron que los aceites esenciales del laurel poseen propiedades antimicrobianas que contribuyen a disminuir la proliferación de bacterias en espacios de tránsito frecuente. Desde la perspectiva del Feng Shui, el laurel es considerado una planta capaz de limpiar la energía densa, proteger el hogar y favorecer la circulación de buena vibración desde el exterior hacia el interior. Ubicarlo cerca de la puerta funcionaría como un “filtro energético” que bloquea la negatividad y atrae bienestar. Se convierte así en una alternativa natural, accesible y decorativa para quienes prefieren evitar aerosoles o fragancias artificiales. Los especialistas coinciden en que el laurel fresco es la mejor opción porque concentra mayor aroma y liberación de aceites esenciales, aunque el seco también puede utilizarse si se busca un efecto más prolongado. Para armarlo, basta con reunir entre 3 y 7 ramitas y disponerlas en un frasco, cuenco decorativo o atadas con hilo natural. En cuanto a la ubicación, recomiendan colocarlo en un pequeño florero cerca de la puerta, dentro de un canasto sobre un mueble de entrada o colgado discretamente detrás de la puerta cuando se prioriza el efecto energético por encima del decorativo. En entradas más amplias o con corrientes de aire, sugieren colocar dos ramilletes simétricos, uno a cada lado del acceso, para reforzar su función. La frecuencia de reemplazo depende del estado de la planta y del clima del entorno: Los especialistas recomiendan renovarlo cada 7 a 10 días si es fresco, y cada 15 a 20 días si es seco. Cuando el laurel pierde aroma, se quiebra con facilidad o se vuelve marrón, es señal de que ya cumplió su función. Según el Feng Shui, en ese punto la planta habrá absorbido humedad, olores y energía densa acumulada en la entrada. Lo indicado es descartarlo en la basura o compost, sin reutilizarlo para cocinar ni para infusiones. Mantener esta rutina de renovación no solo contribuye a conservar el equilibrio energético del hogar, sino que también garantiza que el aroma siga siendo perceptible y que la planta continúe cumpliendo su función purificadora de manera efectiva.