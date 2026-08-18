Llevar adelante una vida saludable implica necesariamente seguir tanto una rutina de ejercicios como una dieta que incluya las comidas más nutritivas.

La alimentación resulta una pieza fundamental a la hora de buscar el equilibrio del organismo, evitar enfermedades crónicas y/o bajar de peso.

Estéticamente, a la hora de mantenerse en forma existen algunos productos con los cuáles puede seguirse un régimen alimenticio. Entre los que más se destacan, trasciende la fresa, que no sólo cuenta con pocas calorías y permite adelgazar sino que también combate el envejecimiento.

Beneficios de comer fresas todo el día. Freepik

Estas son las propiedades de la fresa

Algunos de los beneficios de consumir fresas (frutillas, según se las conoce en otros países) están asociados a su gran proporción de vitamina C, un antioxidante que impulsa el sistema inmunológico y estimula la producción de colágeno, mejorando el aspecto de la piel. Además, al contener fibra, el azúcar en sangre se regula y se favorece la digestión.

Cabe destacar que su alto contenido de antioxidante puros se vuelve un gran aliado tanto para combatir el envejecimiento prematuro y como para prevenir enfermedades cardiovasculares.

La fresa cuenta con pocas calorías y no sólo permite adelgazar sino que también combate el envejecimiento. Foto: Archivo

Bajar de peso comiendo solo fresas:¿es posible?

Una de las dietas que se ha popularizado (aunque no está avalada por médicos profesionales) consiste en reemplazar el resto de los alimentos que se comen a diario e ingerir 400 gramos de fresas en cada una de las 4 comidas del día. La rutina se puede distribuir de la siguiente manera:

Durante el desayuno, consumir 400 gramos de fresas , leche vegetal o yogur + avena

, leche vegetal o yogur + avena Media mañana: 350 gramos de fresas

Almuerzo: Menestra de verduras o Sopa de verduras + Pechuga de pollo o filete de merluza + 300 gramos de fresas.

Media tarde: 350 gramos de fresas

Cena: 450 gramos de fresas + yogur desnatado

¿Cómo combatir el envejecimiento comiendo fresas?

Un estudio realizado por la Universidad de Cincinnati analizó durante 12 semanas a 30 pacientes de entre 50 y 65 años con sobrepeso, que habían manifestado tener un deterioro cognitivo leve.

A la mitad de ellos se les suministró un polvo equivalente a una taza de fresas, mientras que la otra mitad recibió un placebo. Tras someterse a una prueba de aprendizaje, los resultados fueron mejores para el primer grupo de individuos. Además, se pudo detectar en quienes habían consumido fresas la reducción de sus síntomas depresivos.

Según explicaron los expertos, esto se logró debido a que esta fruta contiene antocianinas, un antioxidante que se relacionan con beneficios como la mejora de la salud metabólica y cognitiva.

En esa misma línea, al poseer propiedades antiinflamatorias, la inflamación del cerebro se reduce, mejorando la función cognitiva, que suele deteriorarse durante el envejecimiento.