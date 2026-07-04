La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este domingo, 5 de julio de 2026 a San Antonio María Zaccaría y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Antonio María Zaccaría (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Antonio María Zaccaría?

San Antonio María Zaccaria fue presbítero, dedicado a la reforma de las costumbres de los fieles cristianos.

Fundó la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, conocidos como Barnabitas.

También fundó a las Hermanas Angélicas de San Pablo y murió en Cremona, ciudad de la Lombardía.

Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Antonio María Zaccaría (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 5 de julio de 2026

El 5 de julio de 2026, la comunidad religiosa recordará a varios santos en su día de celebración. Entre ellos se encuentra San Numeriano de Tréveris, quien vivió en el siglo VII y es venerado por su labor pastoral. Igualmente, se conmemora a Santa Trifina de Sicilia y Santa Ciprila de Cirene, ambos del siglo IV, quienes son reconocidas por su fe inquebrantable y sus contribuciones a la iglesia primitiva.

Además, este día es significativo por la memoria de San Domicio el Médico y San Atanasio de Jerusalén, ambos del siglo V, quienes destacaron no solo en el ámbito espiritual sino también en el de la sanidad. Asimismo, se recuerda a San Atanasio de Athos del siglo XI, conocido por su vida monástica y su dedicación a la oración.

Finalmente, serán celebrados San Esteban de Nicea, un mártir del siglo I y Santo Tomás de Terreto, así como Santa Marta de Siria, quien vivió en el siglo VI. La fecha será una oportunidad para que los fieles se reúnan y honren la memoria de estos destacados santos, reflexionando sobre sus enseñanzas y legado espiritual.

La oración para San Antonio María Zaccaría:

Glorioso San Antonio María Zaccaría, apóstol de la Eucaristía y del Crucificado, inflama nuestros corazones en el amor de Cristo; alcánzanos la gracia de la continua conversión y el celo por la salvación de las almas, para que, fieles a la Iglesia, vivamos y muramos en la santidad. Amén.