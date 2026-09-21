México enfrenta un escenario internacional en rápida transformación que obliga a revisar las condiciones que ofrece para atraer y retener capital, particularmente en materia de certeza jurídica, infraestructura y energía, advirtió Alejandra Latapi, presidenta de International Women’s Forum (IWF) México, en entrevista con El Cronista.

De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como a los cambios en las reglas comerciales y geopolíticas, Latapi señaló que el país debe analizar no sólo lo que ocurre en el exterior, sino también las condiciones internas que pueden representar alertas para los inversionistas.

“Estamos viendo que el tablero internacional se mueve cada semana”, afirmó la presidenta de IWF México, al explicar que el objetivo del encuentro que organiza la institución es analizar los riesgos y oportunidades que enfrenta el país ante este nuevo escenario.

El capítulo México del IWC presenta este lunes (21 de septiembre) el Día IWF 2026, donde diversas voceras hablarán de temas como el rol de México en el teatro global de los negocios, así como la certidumbre que se genera para inversiones en el país.

Latapi consideró que el momento actual debe entenderse como una revisión del T-MEC, más que como una renegociación del acuerdo, pues este último escenario implicaría un proceso todavía más complejo.

A esta coyuntura internacional se suma, dijo, la transformación del marco legal mexicano, particularmente los cambios derivados de la reforma al Poder Judicial, que generan interrogantes para quienes ya tienen inversiones productivas o financieras en el país y para quienes evalúan colocar capital.

“Hay que sumar las condiciones específicas del país, que venimos de una transformación, sobre todo del marco legal del Poder Judicial”, señaló.

Certeza jurídica, una de las principales alertas

La certeza jurídica será uno de los temas centrales del encuentro, debido a la necesidad de evaluar qué tanta confianza generan las condiciones institucionales de México para quienes consideran realizar inversiones de largo plazo.

Latapi explicó que el foro reunirá a especialistas en comercio internacional, arbitraje, infraestructura, energía, derecho y negocios para abordar desde distintas perspectivas los retos que enfrenta el país.

“Está el tema: ¿qué tanta confianza genera el país o el sector público, el gobierno mexicano, para ser un socio confiable?”, planteó.

La discusión también incorporará la nueva legislación y los proyectos vinculados con infraestructura estratégica, con la participación de especialistas que han estado involucrados tanto en el desarrollo de proyectos como en la asesoría a empresas e inversionistas.

Para la presidenta de IWF México, la discusión sobre inversión no puede separarse de las condiciones físicas que necesita el país para recibir nuevos proyectos.

“Pues infraestructura, servicios y certeza jurídica. Geográfica, sin duda alguna, pero ¿es suficiente si no tenemos la energía para que pueda trabajar las inversiones productivas?”, cuestionó.

En este punto, puso como ejemplo el crecimiento de desarrollos como los centros de datos, que además de requerir energía demandan recursos como agua, así como la necesidad de contar con carreteras seguras para trasladar mercancías y con infraestructura aeroportuaria suficiente.

“¿Y luego vas a traer tu dinero acá, va a estar protegido?”, agregó al enumerar algunas de las preguntas que deberán abordar los especialistas durante el foro.

Mujeres buscan participar en las decisiones económicas

Latapi enfatizó que el encuentro no fue diseñado como un espacio exclusivo para mujeres, sino como una plataforma para poner a disposición de tomadores de decisiones públicos, privados y sociales la experiencia de las integrantes de IWF.

“Este no es un foro de mujeres para mujeres”, puntualizó.

El objetivo, explicó, es visibilizar la experiencia de mujeres que han participado en el diseño, la toma y la operación de decisiones estratégicas, y que pueden aportar una perspectiva adicional a las discusiones sobre el rumbo económico del país.

“Queremos visibilizar que hay este talento en México y que las mujeres podemos participar como otras actoras en el escenario de las tomas de decisiones”, afirmó.

IWF cuenta actualmente con más de 8,500 integrantes en 38 países, mientras que su capítulo en México reúne a más de 250 mujeres de sectores como el empresarial, público, social y académico.

La organización decidió concentrar este año su encuentro en la inversión debido a la velocidad con la que ha cambiado el escenario internacional. Latapi explicó que el año pasado el foro abordó temas como confianza, cambio de valores, economía mexicana, comercio internacional, energía, sustentabilidad, tecnología e inteligencia artificial.

“Pero de octubre del año pasado a este, las cosas han cambiado muchísimo”, sostuvo.

Por ello, este año la organización decidió poner el foco en la inversión y en las condiciones necesarias para que México pueda aprovechar las oportunidades que surjan en el nuevo escenario internacional.

“Si no obtenemos esa inversión, pues el futuro se nos acorta”, afirmó.

Latapi aclaró que el IWF no emitirá un pronunciamiento posterior al encuentro ni pretende presentar una postura institucional sobre las decisiones que corresponden al gobierno o al sector privado. La intención es generar un espacio de análisis y conexión entre especialistas y quienes necesiten ese conocimiento para sus propios proyectos.

“Lo que nosotros queremos con este foro es dejar una visión más de expertos en el tema que puedan ayudar y que puedan abrir el entendimiento hacia nuevos caminos”, señaló.

Para la presidenta de IWF México, la participación de las mujeres en estas discusiones también debe extenderse a los grandes debates económicos del país.

“Somos más de la mitad de la población del país, tenemos la preparación”, afirmó, al destacar que existe experiencia suficiente para que las mujeres participen en el diseño, toma y operación de decisiones estratégicas.

“¿Por qué no vamos a participar también en el debate sobre los grandes temas?”, concluyó.