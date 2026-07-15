Oficial | Aeropuertos de CDMX, Monterrey y Guadalajara prohibirán la entrada a los extranjeros que posterguen la renovación del pasaporte.

El ingreso de viajeros extranjeros a México a través de los aeropuertos internacionales de Ciudad de México (CDMX), Monterrey y Guadalajara, así como del resto de los puntos de entrada al país, requiere cumplir con la documentación migratoria establecida por las autoridades. Uno de los requisitos esenciales es presentar un pasaporte vigente, ya que un documento vencido puede impedir la admisión al territorio mexicano.

Aunque con frecuencia circula la idea de que México exige seis meses de vigencia en el pasaporte, la legislación migratoria no establece ese requisito de manera obligatoria. Lo que sí exige es que el documento permanezca vigente durante la estancia autorizada y hasta la salida del país.

Qué pasa si el pasaporte está vencido al llegar a México

Las personas extranjeras que viajen como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas deben presentar un pasaporte válido y vigente al momento de ingresar a México. Si el documento está vencido, las autoridades migratorias pueden negar el ingreso, ya que no se cumple con uno de los requisitos básicos de internación.

Por ese motivo, quienes tengan el pasaporte próximo a vencer o ya vencido deben renovarlo antes de viajar, especialmente si su vuelo llega a aeropuertos con alto flujo internacional como los de CDMX, Monterrey o Guadalajara.

¿México exige seis meses de vigencia en el pasaporte?

A diferencia de otros países, como Estados Unidos, México no cuenta con una regla legal que obligue a tener seis meses adicionales de vigencia en el pasaporte para ingresar como visitante.

Sin embargo, distintas autoridades recomiendan viajar con ese margen de validez porque algunas aerolíneas aplican políticas internas que sí exigen un mínimo de seis meses antes de permitir el embarque. Por eso, además de revisar los requisitos migratorios, también es conveniente consultar las condiciones de la compañía aérea con la que se realizará el viaje.

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Qué documentos pueden solicitar además del pasaporte

El pasaporte vigente no es el único documento que las autoridades pueden requerir al ingresar a México. Dependiendo del caso, el Instituto Nacional de Migración (INM) puede solicitar:

Pasaporte o documento de viaje vigente.

Información personal y del viaje.

Comprobantes que justifiquen el motivo de la visita.

Reservación de hospedaje , cuando corresponda.

Boleto de salida de México.

Comprobantes de solvencia económica, si son requeridos.

Además, en los casos en que aplique, el visitante deberá contar con la Forma Migratoria Múltiple (FMM), que tiene una vigencia máxima de 180 días naturales para una sola internación. También deberá cubrir el Derecho de No Inmigrante (DNR) cuando corresponda, de acuerdo con la forma en que ingrese al país.

La decisión final de ingreso la toma el INM

Al arribar a México, el personal del Instituto Nacional de Migración revisa la documentación y sella el pasaporte, indicando el periodo autorizado de permanencia.

Este paso es determinante porque, incluso cuando un viajero cuenta con una visa mexicana, la autorización definitiva para ingresar al país corresponde al agente migratorio en el punto de entrada, quien verifica que se cumplan todos los requisitos establecidos.

También es importante tener presente que los requisitos pueden variar según la nacionalidad del viajero. En algunos casos existen obligaciones adicionales, como la necesidad de tramitar una visa antes del viaje, por lo que siempre conviene verificar las condiciones aplicables antes de abordar el vuelo.