En esta noticia
Mantener el baño impecable puede resultar una tarea complicada. Con el paso del tiempo, las manchas, el óxido y el temido sarro se acumulan en las canillas y el inodoro.
Sin embargo, hay un truco efectivo, fácil de seguir y sin necesidad de productos químicos agresivos o ingredientes difíciles de encontrar. Este método, conocido entre los expertos en limpieza, usa ingredientes simples que probablemente ya tienes en tu cocina.
¿Cómo se aplica este truco en el baño? ¿Qué ingredientes necesitas?
A continuación, los ingredientes necesarios:
- Vinagre blanco
- Agua
¿Cómo se aplica este truco en el baño?
- Mezclar vinagre y agua: combinar en partes iguales vinagre blanco y agua. Verter la mezcla en una botella con spray.
- Aplicar la solución: rociar sobre las áreas del inodoro o canillas donde se acumula el sarro. El vinagre, debido a su acidez, disuelve el sarro en minutos, facilitando su eliminación sin necesidad de frotar por mucho tiempo.
- Dejar actuar y frotar: dejar que el vinagre actúe durante unos minutos. Luego, frota suavemente las zonas afectadas con un cepillo. Finalmente, tira de la cadena o arroja agua para eliminar los residuos. Si no queda completamente limpio, repite el proceso.
¿Existen otros métodos efectivos para limpiar el inodoro?
- Jugo de limón y sal gruesa: exprimir dos limones y mezclar su jugo con sal gruesa. Verter esta mezcla en el inodoro y dejar reposar durante 10 minutos. Luego, frota las manchas con el cepillo y tira de la cadena para enjuagar.
- Agua caliente y bicarbonato de sodio: hervir suficiente agua, dejar que se enfríe un poco y verter en el inodoro. Añadir media taza de bicarbonato de sodio y dejar reposar por 15 minutos. Frote las manchas con el cepillo.
- Vinagre blanco y bicarbonato de sodio: verter una taza de vinagre en el inodoro y dejar actuar durante 10 minutos. Luego, añade una cantidad generosa de bicarbonato de sodio y frota bien las manchas con un cepillo. La mezcla de estos dos ingredientes ayudará a que el sarro se desprenda más fácilmente.
¿Cómo prevenir la acumulación de sarro?
- Limpieza regular: realizar una limpieza profunda del inodoro al menos una vez por semana para evitar que el sarro y las manchas difíciles se acumulen. Una rutina frecuente ayuda a prevenir la adherencia de la suciedad.
- Usa vinagre blanco regularmente: rociar vinagre blanco en el interior del inodoro y dejar actuar unos minutos antes de frotar con el cepillo. El vinagre es un excelente limpiador natural, desinfecta y elimina el sarro.
- Reparar fugas de agua: si el inodoro tiene fugas, repáralo cuanto antes. El goteo constante fomenta la formación de sarro y moho, además de desperdiciar agua.
- Cepillado diario: hacer una pasada rápida con el cepillo todos los días para evitar la acumulación de residuos y mantener el inodoro fresco entre limpiezas profundas.
- Evitar productos abrasivos: utilizar productos naturales o específicos para baños. Los limpiadores demasiado fuertes pueden dañar la porcelana y hacer que el inodoro se ensucie más rápidamente.
- Ventilación adecuada: asegurarse de mantener el baño bien ventilado, ya que la humedad favorece la acumulación de bacterias y malos olores. Si es posible, abre la ventana o utiliza un extractor de aire.
- Usa tabletas limpiadoras: colocar una tableta limpiadora en el tanque de vez en cuando. Estas tabletas ayudan a mantener el inodoro libre de sarro y aportan un aroma fresco.