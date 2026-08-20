Descubre este increíble truco que Harvard recomienda para prolongar la estadía del aguacate en tu refrigerador.

El aguacate es conocido como el “tesoro verde de México” y ocupa un lugar destacado en la alimentación de muchas personas debido a su importante valor nutricional. Su composición le permite aportar distintos beneficios para el organismo y convertirlo en un alimento habitual dentro de una dieta variada.

Otro de sus principales atractivos es su gran versatilidad en la cocina. Puede incorporarse fácilmente a preparaciones de todo tipo , desde desayunos y almuerzos hasta meriendas y cenas.

Por este motivo, conocer algunos trucos para conservar el aguacate durante más tiempo puede ser clave para evitar que se deteriore rápidamente. A continuación, repasamos qué se debe tener en cuenta para mantener este fruto en buenas condiciones durante más días.

Descubre este increíble truco que Harvard recomienda para prolongar la estadía del aguacate en tu refrigerador.

Cuáles son los nutrientes que ofrece el aguacate

De acuerdo con una publicación de la Facultad de Salud Pública de Harvard, el perfil nutricional del aguacate hace que sea considerado un alimento habitual dentro de distintos planes de alimentación saludable. Entre los principales componentes beneficiosos que aporta este fruto se encuentran:

Grasas

Fibra

Vitamina B

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina K

Folato

Potasio

Magnesio

Carotenoides (luteína, zeaxantina)

De esta manera, en un aguacate mediano es posible encontrar 240 calorías, 13 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteína, 22 gramos de grasas, 10 gramos de fibra y 11 miligramos de sodio. Como beneficio adicional, los aguacates están completamente libres de colesterol.

El aguacate está repleto de beneficios para la salud. Fuente: archivo.

El ingrediente secreto para guardar los aguacates por más tiempo

Si bien el limón es un excelente ingrediente para rociar sobre la pulpa si te ha sobrado una mitad y quieres guardarla en tu refrigerador, Harvard destaca que existe otra alternativa sumamente eficaz para preservar el aguacate: la cebolla.

Para aprovechar las ventajas de este conservante natural, tan sólo debes conseguir un recipiente hermético sellado, cortar unas rodajas de cebolla y colocarlos juntos. La universidad explica que los compuestos de azufre presentes en este bulbo contribuyen a reducir o ralentizar el oscurecimiento del aguacate una vez cortado.

Un consejo adicional que brinda la institución es rodear el fruto con una envoltura de plástico y guardarlo también en un recipiente hermético, lo que reducirá su exposición al oxígeno.