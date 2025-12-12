México se prepara para recibir uno de los episodios más gélidos de diciembre. El Frente Frío 20 ya atraviesa el territorio nacional provocando temperaturas bajo cero, vientos intensos y lluvias en más de veinte estados .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las condiciones extremas se mantendrán durante este sábado 13 de noviembre, afectando principalmente a las entidades del norte y centro del país.

Las zonas serranas del norte, centro y oriente amanecerán con valores por debajo de los 0 °C, incrementando el riesgo para grupos vulnerables. Fuente: Shutterstock. Shutterstock

Temperaturas bajo cero sacuden seis estados del país

El amanecer se vuelve extremo en las zonas serranas de México. Las temperaturas descenderán por debajo de los cero grados centígrados en Chihuahua, Durango, Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, según el pronóstico extendido del SMN.

Las montañas del norte, centro y oriente del territorio nacional registrarán valores entre cero y cinco grados, creando condiciones de riesgo para la salud de grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias. Las autoridades recomiendan extremar precauciones durante las primeras horas del día.

Vientos de hasta 70 km/h azotarán el Istmo de Tehuantepec

El evento de norte continúa castigando el sur del país con particular intensidad. Oaxaca enfrentará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y el golfo de Tehuantepec, representando uno de los efectos más relevantes del sistema frontal.

En el noreste, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas experimentarán vientos sostenidos con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. El Frente Frío 20 permanecerá estacionado sobre esta región, manteniendo las condiciones ventosas que podrían afectar el transporte y las actividades productivas.

El evento de norte impulsará vientos de fuerte intensidad en el Istmo de Tehuantepec y mantendrá un amplio corredor de lluvias en gran parte del país. Fuente: Shutterstock.

Lluvias intensas abarcan más de 20 entidades mexicanas

La humedad proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México mantiene un patrón de precipitaciones que se extiende desde el occidente hasta la península de Yucatán. Los canales de baja presión alimentan este fenómeno que traerá lluvias de diferentes intensidades.

Michoacán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo recibirán los acumulados más fuertes, mientras que Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán registrarán chubascos moderados.

Las lluvias aisladas tocarán Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala. Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse alertas ante posibles encharcamientos y deslaves en zonas vulnerables.