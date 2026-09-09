Por qué recomiendan mezclar canela y nuez moscada y para qué sirve

Hervir nuez moscada con canela es un recurso sencillo que puede utilizarse para aportar un aroma agradable a distintos ambientes del hogar. Al calentarse en agua, las especias liberan compuestos aromáticos que se dispersan junto con el vapor.

La combinación se utiliza principalmente como una alternativa casera a los ambientadores convencionales. Su olor cálido y especiado puede ayudar a disimular temporalmente algunos olores presentes en la cocina u otros espacios cerrados.

Además, es una preparación económica que requiere pocos ingredientes. Sin embargo, conviene entender que su principal efecto dentro del hogar es perfumar el ambiente, y no reemplaza la ventilación ni la limpieza de las superficies.

Cómo preparar canela y nuez moscada

Para utilizar este método, se puede colocar agua en una olla y agregar una o dos ramas de canela junto con una pequeña cantidad de nuez moscada. La mezcla debe calentarse hasta que comience a hervir y luego mantenerse a fuego bajo para que continúe desprendiendo aroma.

El agua debe vigilarse durante todo el proceso y reponerse si se evapora. La olla nunca debe quedar sin supervisión, especialmente mientras permanece sobre la cocina encendida.

Por qué recomiendan mezclar canela y nuez moscada y para qué sirve ChatGPT

Qué beneficios puede aportar en el hogar

El principal beneficio es que permite crear un aroma cálido y especiado sin recurrir necesariamente a un aerosol o ambientador comercial. La canela y la nuez moscada son ingredientes aromáticos que se han utilizado en distintas preparaciones caseras para perfumar espacios.

También puede utilizarse después de cocinar para ayudar a disimular olores persistentes. No obstante, no debe considerarse un método de desinfección ni un sustituto de la limpieza o la ventilación.

Por último, aunque ambas especias son habituales en la cocina, no conviene consumir el agua preparada específicamente para aromatizar el hogar. En particular, el consumo excesivo de nuez moscada puede provocar efectos adversos, mientras que determinadas variedades de canela contienen cumarina.