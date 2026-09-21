Cuándo llegará el equinoccio de septiembre que marca el inicio del otoño en el hemisferio norte, y la primavera en el hemisferio sur.

El equinoccio de septiembre de 2026 llegará el miércoles 23 de septiembre a las 00:05 UTC (Tiempo Universal Coordinado). Es el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste de norte a sur, lo que da inicio al otoño astronómico en el hemisferio norte y a la primavera astronómica en el hemisferio sur.

Según el portal especializado EarthSky, ese día el Sol se ubicará exactamente sobre el ecuador terrestre. Se trata de un instante preciso y simultáneo en todo el planeta, por lo que la fecha local depende de la zona horaria.

Equinoccio: qué hora será en cada lugar

En México y en el resto de América del Norte, el equinoccio ocurrirá el martes 22 de septiembre. En el centro de México será a las 18:05. En otras regiones, la fecha será distinta:

UTC: miércoles 23 de septiembre, 00:05.

Centro de México: martes 22 de septiembre, 18:05.

Nueva Zelanda (hora estándar): miércoles 23 de septiembre, 12:05 p. m.

Zona horaria CDT (EE. UU.): martes 22 de septiembre, 7:05 p. m.

Como el fenómeno es simultáneo, la diferencia de fechas responde únicamente a los husos horarios.

Ese día, la duración del día y la noche será similar, aunque no exactamente igual. Después del equinoccio, en el hemisferio norte los amaneceres llegarán más tarde y los atardeceres más temprano.

El martes 22 de septiembre, el Sol cruzará el ecuador celeste de norte a sur. Fuente: Shutterstock

Qué implica para cada hemisferio

En el hemisferio norte, que incluye a México, comenzará el otoño astronómico, que se extenderá hasta el solsticio de invierno, en diciembre. Los días irán acortándose de manera gradual.

En el hemisferio sur ocurrirá lo contrario: el mismo fenómeno dará inicio a la primavera astronómica.

La fecha del equinoccio de septiembre cambia de un año a otro y, en la mayoría de los casos, cae entre el 22 y el 24 de septiembre.