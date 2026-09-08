En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

El racionamiento de agua ha finalizado, marcando el fin de una etapa crítica en el servicio en Colombia. Sin embargo, algunos municipios de continuarán experimentando cortes parciales por un periodo máximo de 24 horas.

Durante este martes 8 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) implementará interrupciones del servicio por trabajos de mantenimiento que buscan mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más eficiente en el futur.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Chapinero

Los cortes de suministro se realizarán en El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector de la Carrera 8A a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la Calle 100 desde las 10:00 a.m. por empates e instalación de válvula.

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San Cristóbal

Cortes programados paraSan Martín de Loba de la Diagonal 39 Sur a la Diagonal 48D Sur, entre la Carrera 2 Este Carrera 3C Bis Este de desde las 9:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Teusaquillo

Cortes en Acevedo Tejada, Gran América, El Recuerdo, Quinta Paredes, Corferias, Centro Nariño, Clínica Fundadores De la Avenida Calle 26 a la Avenida de las Américas, entre la Carrera 30 a la Carrera 42B desde las 10:00 a.m. por verificación macromedición.

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