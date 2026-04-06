En medio del boom de la inteligencia artificial, las empresas demandan talento que les ayude a adelantarse a la competencia. En México aún hay un área de oportunidad. Las empresas mexicanas han alcanzado un 41,7% de progreso en su transformación digital, según el Informe de Madurez Digital (IMD) 2025, elaborado conjuntamente por la American Chamber of Commerce (AmCham) México, EY, Needed Education y KIO. Llegar a un porcentaje mayor requiere de la ayuda de talento especializado en tecnología. Sobre todo porque el mercado ha dejado de buscar piezas aisladas para buscar perfiles que entiendan el todo. Hoy, las empresas ya no solo demandan programadores o expertos en marketing; lo que realmente buscan es talento con visión sistémica, dijo a El Cronista, Jessica Gutiérrez, country manager de Atentus México. Los profesionales en tecnología deben entender que su verdadera misión es garantizar que la experiencia del usuario sea impecable, rápida y continua, opina la directiva de Atentus, empresa tecnológica dedicada a verificar que los servicios digitales funcionen correctamente y sin interrupciones. Gutiérrez dijo que en México, el desafío no es solo educar en lo digital, sino asegurar la continuidad operativa. “El talento que las empresas buscan hoy es aquel que entiende que una mala experiencia digital es, en realidad, una fuga de clientes y una pérdida de confianza que toma años recuperar”. Para lograr un match entre lo que las empresas necesitan y lo que el talento ofrece, un desarrollador hoy tiene que entender de negocio, y alguien en operaciones debe entender de experiencia de usuario, ejemplificó. “En Atentus vemos que el punto de encuentro ideal ocurre cuando el profesional adopta una mentalidad de observabilidad: esa capacidad de no solo ‘operar’ una herramienta, sino de interpretar qué está pasando en tiempo real y actuar antes de que un problema afecte al cliente”, explicó Gutiérrez. Para Gutiérrez más que “capacitarse más”, México necesita capacitarse mejor. El enfoque debe pasar de la alfabetización digital básica a la especialización operativa. El reto no es solo técnico, sino de mentalidad estratégica. En México tenemos un talento creativo y resiliente, pero lo que muchas veces falta es dar el salto de “operar herramientas” a “gestionar ecosistemas”, detalló la directiva. “El nuevo profesional digital debe entender que su trabajo no termina cuando el código funciona o el diseño está listo; su verdadera responsabilidad es la experiencia final del usuario”, aseguró. La habilidad que están demandando las empresas es la capacidad de anticiparse a las demandas del negocio y a lo que necesitan los consumidores o clientes. Gutiérrez resalta que es necesario dejar de formar sólo programadores y empezar a certificar expertos en confiabilidad digital. “El talento más valioso hoy es aquel que tiene una visión de 360°: personas que sepan leer datos, que entiendan por qué una plataforma se vuelve lenta y que utilicen la inteligencia artificial no solo para crear contenido, sino para anticipar problemas. La capacitación en México debe enfocarse en crear profesionales que garanticen que la tecnología sea confiable, rápida y humana”, concluyó Gutiérrez. Gutiérrez aseguró que los mexicanos debemos pasar de ser “usuarios de herramientas” a ser “arquitectos de nuestro propio conocimiento”, por lo que estas son las cinco habilidades fundamentales que se requieren en las empresas.