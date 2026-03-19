Félix Olmo asume como nuevo Director General de Movilidad de Uber en México, sustituyendo a Juan Pablo Eiroa. Con experiencia previa en gigantes como Amazon y P&G, su misión principal es gestionar la operación de la plataforma de cara a la Copa del Mundo 2026, donde Uber ya funge como Promotor Oficial en CDMX y aliado en Monterrey. Con Olmo, la compañía se compromete a seguir invirtiendo en innovación y alianzas que impulsen el crecimiento de las ciudades, garantizando que el futuro de la movilidad en México sea más conectado, asequible y lleno de oportunidades para todos. Olmo está sustituyendo en el cargo a Juan Pablo Eiroa, rol que asumió en julio de 2022. A pesar de la alianza oficial para el Mundial, Olmo llega en un momento de alta tensión operativa. El mayor obstáculo que deberá sortear es que México es la única sede de la justa mundialista que mantiene el bloqueo a las apps de transporte en sus aeropuertos. Mientras plataformas como Uber, Didi e inDrive exigen diálogo para operar legalmente en zonas federales, la restricción actual representa un cuello de botella logístico para los millones de turistas que se esperan en 2026. El éxito de la gestión de Olmo dependerá de su capacidad para negociar con las autoridades y garantizar que la “experiencia de movilidad asequible” que promete la empresa no se detenga al bajar del avión. En un comunicado, Uber aseguró que “esta transición ocurre en un momento de gran relevancia para el país y para Uber, que recientemente se consolidó como Promotor Oficial de Ciudad de México, ciudad sede de la Copa Mundial 2026 y aliado en Monterrey para ofrecer opciones más eficientes y seguras para seguir moviendo a la ciudad durante este evento”. Uber tendrá el reto de facilitar la movilidad de millones de personas, locales y visitantes en este evento de talla internacional. “Mi enfoque estará en que nuestra tecnología ofrezca el mayor valor real para todos: asequibilidad para los usuarios y oportunidades económicas para miles de conductores. Estamos consolidando nuestra plataforma para atender los grandes retos de movilidad que vienen para México, ofreciendo una experiencia más segura y eficiente”, dijo Olmo. El compromiso de Uber con la llegada de millones de visitantes para asistir al Mundial 2026 será actuar con agilidad para mejorar su experiencia diaria y seguridad. Además, integrará innovaciones y opciones de ahorro que hacen la movilidad más asequible, aseguró la compañía.