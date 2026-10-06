La empresa detrás de series de TV como ‘House of the Dragon’ también abarca las cadenas HBO, CBS, CNN y MTV, además de las franquicias de ‘Harry Potter’, ‘Batman’ y ‘Star Trek'.

En esta noticia Ajustes y despidos en Warner tras la compra por Skydance

David Ellison consolidó este martes su papel como magnate de Hollywood tras cerrar la adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Paramount por u$s 111 mil millones, una transacción que le entrega al hijo de una de las personas más ricas del mundo las llaves de algunos de los activos de medios y entretenimiento más grandes de la industria.

La compañía combinada, ahora conocida como Skydance, es un coloso en Hollywood. Sin embargo, Ellison enfrenta un gran reto al tomar las riendas de un grupo compuesto en su mayoría por activos de medios tradicionales para competir contra gigantes tecnológicos de bolsillos profundos como Netflix y YouTube.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria”, declaró Ellison en un comunicado.

Ellison, hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison, venció a Netflix en su puja por Warner, superando al gigante del streaming tras una dura batalla por la adquisición en febrero. Pero ahora tiene por delante una tarea aún más difícil: acoplar un conjunto de estudios de cine, televisión por cable y plataformas de streaming, mientras carga con una deuda astronómica.

Está al mando de negocios que generaron u$s 65 mil millones en ingresos durante el último año y que cuentan con más de 200 millones de suscriptores en sus plataformas digitales directas al consumidor, de acuerdo con documentos compartidos con prestamistas.

El catálogo abarca las cadenas de televisión HBO, CBS, CNN y MTV, las franquicias de Harry Potter, Batman y Star Trek, además de los emblemáticos estudios Warner y Paramount, sumando más de 53,000 empleados a finales de 2025.

La empresa calcula que invierte más de u$s 30 mil millones anuales en contenido, produciendo películas y series como The White Lotus y House of the Dragon.

Ajustes y despidos en Warner tras la compra por Skydance

De manera prioritaria, Ellison debe encontrar la forma de recortar los u$s 6 mil millones en ahorros prometidos sin dejar de atraer a los mejores actores y directores de Hollywood. Tras años de ajustes de presupuesto luego de la fusión entre Discovery y Warner en 2022, los veteranos de Warner ya se preparan para más despidos.

Estos ahorros son indispensables para que Skydance pueda sobrellevar una deuda gigantesca, después de que las principales agencias crediticias degradaran sus bonos a categoría basura al haber pedido prestados más de u$s 50 mil millones para financiar la compra de Warner Bros Discovery.

Analistas de S&P Global advirtieron que su nivel de apalancamiento (la proporción entre la deuda que mantiene la empresa y su rentabilidad) se disparará a un alarmante 7.6 veces las ganancias tras la transacción, y se mantendrá en niveles similares hasta 2027. En comparación, las empresas sólidas de grado de inversión suelen mantener un apalancamiento cercano a 2.

“Lo más importante es reducir la deuda”, señaló Laura Martin, analista sénior de medios en Needham & Co. “Están demasiado endeudados y, como el cierre del acuerdo se retrasó, levantaron capital con tasas de interés en su punto más alto en tres años. Se quedaron atrapados con esa deuda”.

Aunque Martin anticipa recortes significativos en los equipos dedicados a la distribución y venta del catálogo de cine y televisión de Warner, Ellison tendrá límites para recortar el presupuesto destinado a la producción de películas.

Como parte del acuerdo pactado con 12 procuradores estatales que habían demandado para frenar la transacción con Warner, Skydance está obligada a estrenar al menos 30 películas al año en cines durante los próximos cinco años, además de invertir u$s 1,500 millones adicionales en producción de cine y televisión en EE.UU. durante ese periodo. En Hollywood, muchos consideran que la meta de distribuir 30 películas anuales es bastante ambiciosa.

Cambios en el equipo directivo de Paramount y Warner

Se espera que Ellison presente su visión ante empleados e inversionistas este martes. Gran parte del equipo directivo proviene de Paramount: los directores de finanzas, asuntos legales y comunicación asumirán más responsabilidades dentro del grupo ampliado.

Mantendrá en sus puestos a los jefes de cine de Paramount, Dana Goldberg y Josh Greenstein; sin embargo, se proyecta que sus contrapartes en Warner, Michael De Luca y Pam Abdy, dejen la compañía este martes.

Casey Bloys, el respetado ejecutivo de HBO, supervisará todo el contenido de streaming de Skydance, mientras que Mark Thompson continuará al frente de CNN.