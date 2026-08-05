Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región (foto: archivo).

Uno de los proyectos hidráulicos más relevantes de América Latina sigue progresando en el noreste de Brasil, con el objetivo de transformar de manera contundente el acceso al agua en zonas que han sido históricamente golpeadas por la sequía. Esta iniciativa tiene la finalidad de modificar el entorno y beneficiar a millones de personas.

El impacto esperado es significativo, ya que se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la provisión de agua potable.

Además, se prevé un desarrollo sostenible en la región, lo que contribuirá al crecimiento económico.

Crean un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las áreas más áridas de la región (foto: archivo)

Avanza la construcción del río artificial más largo del continente

La obra, conocida como Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), presentaba un avance físico de un 91% hacia finales de 2025, con la expectativa de ser finalizada en junio de 2026.

El estado brasileño de Ceará se posiciona como líder en la realización de un vasto río artificial de aproximadamente 145 kilómetros de longitud, concebido con el propósito de proporcionar agua a una de las áreas más áridas del país.

El objetivo primordial de esta iniciativa es garantizar el suministro de agua en zonas que han confrontado, durante años, severas sequías, carencia de recursos hídricos y dificultades para el consumo humano , así como para las labores agrícolas y ganaderas.

El río se extenderá por más de 145 km y contará con tecnología de vanguardia

La megaobra contempla:

Reservorios y conexiones hidráulicas

Canales artificiales de gran tamaño

Sistemas de bombeo y distribución de agua

Llevará agua a una de las regiones más áridas

El agua es captada del embalse de Jati, que se encuentra interconectado con el Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco. Desde este punto, el caudal fluirá por diversas áreas hasta llegar a las fuentes del río Cariús, ubicadas en Nova Olinda.

Las fases del proceso incluyen:

Captación del agua en la presa de Jati.

Traslado del caudal hacia distintas regiones.

Alcance de las nacientes del río Cariús.