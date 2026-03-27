El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) visitó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para emitir 7,000 millones de pesos para financiar al sector agropecuario. El fideicomiso del Gobierno federal estructuró la operación en tres tramos: FEFA 26 por 2,706 millones de pesos, FEFA 26-2 por 1,371 millones y FEFA 26V por 2,940 millones de pesos, con plazos de 1.5, 3 y 5 años, respectivamente a largo plazo. Los recursos obtenidos estarán dirigidos a intermediarios financieros autorizados, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito en el sector agropecuario. De acuerdo con documentos entregados a la plaza bursátil, el financiamiento contempla actividades de agricultura, ganadería, avicultura y agroindustria, así como programas de fomento tecnológico, capacitación empresarial y transferencia de tecnología. La emisión cuenta con una nota AAA por parte de HR Ratings y S&P Global Ratings, misma que indica que el emisor cuenta con la capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. Grupo Financiero Banorte, BBVA México, Santander México y Scotiabank fungieron como intermediarios colocadores. El arranque de 2026 representó un periodo activo para la deuda bursátil local. Hasta febrero, las colocaciones de largo plazo cifraron los 111,025 millones de pesos, equivalentes a un incremento de más de 600% comparado con el primer bimestre de 2025, de acuerdo con datos de la BMV. En tanto que las de corto plazo alcanzaron los 51,137 millones de pesos, esto es 7% menor al monto colocado en el mismo lapso del año pasado. Entre las empresas que recientemente visitaron la plaza bursátil se encuentran Pemex, Bimbo y Arca Continental.