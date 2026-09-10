La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.28 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 10 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.07% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.3 pesos y un mínimo de 12.24 pesos.

El Dólar canadiense registró un leve avance semanal de 0.62%, pero acumula una caída anual de -6.28%, señalando una tendencia bajista a largo plazo pese al repunte reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense alternó subidas y bajadas en partes iguales, con una breve racha de debilidad a mitad del periodo y una recuperación al final; en conjunto, sin tendencia definida y cerca de niveles iniciales.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.78%, es menor que la volatilidad anual del 6.22%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, el Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se sitúa en un valor superior a cero. Esto indica que su cotización ha ido en aumento en comparación con los días pasados, fortaleciendo su posición frente a otras monedas.

Sin embargo, es importante destacar que, aunque la tendencia es positiva en este momento, el comportamiento futuro puede verse influenciado por factores económicos y políticos que podrían alterar esta dinámica.

El fortalecimiento del Dólar canadiense podría atraer más inversión en el país, pero se debe vigilar cualquier cambio en la economía global que pueda afectar esta tendencia.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.