BMV y BIVA dan timbrazo en Nasdaq por conmemoración del 200 aniversario del Consulado General de México en NY.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) participaron en el campanazo de NASDAQ en Nueva York con motivo del 200 aniversario del Consulado General de México en Nueva York, en un encuentro que reunió a representantes del gobierno mexicano y participantes del mercado financiero.

La ceremonia se realizó en el marco de Mexico Investment Week, iniciativa que congrega en Nueva York a representantes del sector público y privado de México, inversionistas institucionales y participantes de los mercados con el objetivo de fortalecer los vínculos de inversión entre ambos países.

El encuentro destacó la evolución económica entre México y EE.UU. que pasó de intercambios comerciales entre el puerto de Veracruz a Nueva York que, eventualmente, los convirtió en socios comerciales relevantes.

“Hace 200 años, en 1826, México abrió su primera agencia consular en esta ciudad. Sucedió debido al creciente comercio entre Nueva York y el puerto de Veracruz”, dijo Marcos Bucio, cónsul general de México en Nueva York, durante la ceremonia.

“Lo que comenzó con barcos se ha convertido en una relación mucho más fuerte entre nuestros vecinos, nuestras empresas y, por supuesto, nuestra gente”, agregó.

BMV y BIVA estrechan vínculos con Nasdaq

La presencia de la BMV y BIVA en Nasdaq también destacó los vínculos tecnológicos que existen entre el mercado mexicano y el operador estadounidense.

Todd Cohen, presidente de Nasdaq, recordó durante el evento que la relación de la compañía con el mercado de capitales mexicano se remonta varias décadas atrás y señaló que Nasdaq ha trabajado como socio tecnológico estratégico de las bolsas mexicanas.

La infraestructura tecnológica, dijo, contribuye a fortalecer la resiliencia, transparencia e innovación de los mercados mexicanos y forma parte de una relación enfocada en impulsar el crecimiento económico de México y de la región.

En el evento asistió María Ariza, directora general de BIVA; Jorge Alegría, director general de la BMV; Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), representantes de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), Afore XXI Banorte, Goldman Sachs, Vanguard y Merrill Lynch, entre otras instituciones.

México busca atraer inversión desde Nueva York

El timbrazo coincidió con Mexico Investment Week, que busca generar encuentros entre empresas, autoridades, inversionistas y otros participantes del sistema financiero para promover oportunidades de inversión en México.

Bucio destacó que la presencia de México en Nueva York se ha fortalecido durante los últimos dos siglos y que el Consulado General busca desempeñar un papel de puente para generar nuevas oportunidades de inversión.

“Ahora miramos hacia el futuro. Después de 200 años, la presencia de México en Nueva York es más fuerte que nunca”, dijo el cónsul general. “Estamos listos para ser un puente entre México y Nueva York para impulsar nuevas oportunidades de inversión y como motor para nuestra economía y seguir creciendo juntos”.