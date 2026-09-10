Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.7278 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.34%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.76 pesos y un mínimo de 19.64 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro subió un 0.33%, mientras que en el último año cayó un -7.03%, mostrando un leve repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

En México, en los últimos 10 días,

tras dos jornadas de avance, encadenó cuatro retrocesos, rebotó dos días, tuvo un tropiezo y cerró la décima sesión cerca del punto de partida, mostrando volatilidad sin tendencia neta.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.84%, es menor que la volatilidad anual del 5.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, registrando un incremento en su valor respecto a los días pasados. Este comportamiento se refleja en un dato de 1 igual a +3, indicando un crecimiento sostenido en la demanda de la moneda europea.

En contraste, los días anteriores presentaron fluctuaciones menores, lo que sugiere que la estabilidad reciente ha favorecido su apreciación. Con este dato, se puede inferir que la confianza en el Euro está en aumento.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.