Estados Unidos mantiene requisitos específicos para los extranjeros que buscan ingresar a su territorio y uno de los puntos que genera más dudas es la relación entre el pasaporte vencido y una visa estadounidense vigente.

Para el caso de mexicanos y colombianos existe la misma regla general para cualquier extranjero que desee ingresar al territorio estadounidense. Para el caso de ciudadanos de Venezuela tienen una disposición particular.

¿Qué ocurre si venció el pasaporte pero la visa sigue vigente?

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que una visa que continúa vigente no pierde su validez simplemente porque el pasaporte donde fue colocada haya vencido. En estos casos, el ingreso al país puede verse restringida a menos, que el viajero cuente a su vez con un nuevo pasaporte vigente .

Es decir que en tales condiciones, el viajero puede utilizar esa visa junto con un pasaporte nuevo y válido.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también señala que, cuando una visa válida se encuentra en un pasaporte vencido, el viajero debe llevar el nuevo pasaporte válido y el anterior que contiene la visa. No es necesario solicitar una nueva visa únicamente por el vencimiento del pasaporte.

Una visa que continúa vigente no pierde su validez porque el pasaporte donde fue colocada haya vencido.

¿Cómo viajar a USA si venció el pasaporte pero la visa sigue vigente?

La regla estadounidense establece que la persona puede viajar con los dos pasaportes, siempre que la visa continúe vigente, no esté dañada y corresponda al propósito principal del viaje. Además, ambos documentos deben ser del mismo país y del mismo tipo de pasaporte.

Por eso, lo importante es contar con un documento de viaje válido que pueda presentarse junto con el pasaporte anterior donde figura la visa.

El caso particular de los ciudadanos venezolanos

Venezuela tiene una disposición particular. CBP informa que determinados pasaportes venezolanos emitidos antes del 25 de junio de 2024 tienen extendida su validez durante diez años después de la fecha de vencimiento impresa o de la última prórroga, según cuál sea posterior.

La misma autoridad indica que las visas estadounidenses contenidas en esos pasaportes venezolanos extendidos continúan siendo válidas hasta la fecha de vencimiento impresa en la visa, salvo que sean revocadas o canceladas previamente.