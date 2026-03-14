Con el objetivo de evitar un impacto descontrolado en el precio del diésel, la Secretaría de Hacienda implementó por primera vez en un año un estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra sobre este combustible. De acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el diésel recibirá un estímulo fiscal de 35.21% la semana entrante, lo que representa una disminución de MXN $2.59 por litro sobre el impuesto que se cobra por este concepto. Sin embargo, la gasolina Magna y la Premium no recibieron estímulo fiscal para la próxima semana. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a los empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina Magna en un máximo de MXN $24 por litro, al menos por los próximos seis meses. Al acuerdo se sumaron el 96% de las gasolinerías de todo el país. El incremento en el precio del diésel fue desatado por un alza en el precio internacional del petróleo a partir de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El WTI cerró la semana con una cotización de en u$s 97.99 dólares por barril, con un avance semanal de 7.83%. Además, tocó un máximo de 119.48 dólares por barril, nivel no visto desde junio del 2022. “Con esto, el WTI suma cuatro semanas seguidas de ganancias y desde que empezó la guerra acumula un avance de 46.05%”, detalló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que si bien el incremento en los precios internacionales del petróleo significa un aumento en los ingresos del sector público, esto se compensa a partir de los estímulos fiscales que implementa para contener alzas aceleradas en el precio de los combustibles entre la población. El IMCO señala que por cada dólar que aumenta el precio del petróleo, los ingresos públicos suben MXN $11.6 mil millones. Sin embargo, en 2022, último año con altos precios petroleros, debido al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, los estímulos fiscales tuvieron un costo de MXN $395.4 millones, con un precio promedio de u$s 90 por barril de petróleo.