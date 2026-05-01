El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este viernes, 1 de mayo de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,54 euros, el de la gasolina 98 es de 1,73 euros y el del diésel es de 1,74 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del 1.8% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 1.57%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 1 de mayo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este viernes: La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos, opción estándar para la mayoría de coches; reduce la detonación, ofrece buen rendimiento a precio contenido y favorece un consumo eficiente y emisiones moderadas en motores compatibles. En España, la gasolina 98 es un combustible sin plomo con un elevado índice de octano (98 RON) que resiste mejor el autoencendido; proporciona un funcionamiento más suave y un mayor rendimiento en motores con alta relación de compresión o sobrealimentados (turbo) y, gracias a sus aditivos, ayuda a mantener el motor limpio. Mantén una velocidad constante y acelera con suavidad; usa marchas largas cuando sea posible. Revisa la presión de los neumáticos y realiza el mantenimiento a tiempo; elimina peso y portaequipajes innecesarios. Planifica rutas para evitar atascos; apaga el motor en paradas prolongadas y usa el aire acondicionado con moderación.