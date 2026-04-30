Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este jueves, 30 de abril de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,51 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,69 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,72 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.24% en el precio de la gasolina y del -0.17% en el del gasóleo. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 30 de abril de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este jueves: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de gasolina que requieren un rendimiento óptimo. Usar gasolina 95 en los coches puede mejorar la eficiencia del motor, reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento y cuidado del medio ambiente. La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de coches eléctricos, promoviendo una movilidad más sostenible.