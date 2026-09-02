Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2737 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.28 pesos y un mínimo de 12.21 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense subió un 0.52%, pero en el último año acumuló un -6.36%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos diez días el dólar canadiense mostró volatilidad con movimientos alternados y, en las tres jornadas finales, un repunte sostenido, cerrando el periodo con sesgo alcista y balance neto positivo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 2.77%, es menor que la volatilidad anual del 6.23%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Este crecimiento se refleja en un aumento constante del valor en comparación con los días anteriores.

El fortalecimiento del Dólar canadiense puede ser atribuido a factores económicos favorables, como el incremento en los precios de las materias primas y un entorno financiero estable. Esto sugiere un panorama optimista para la moneda en el corto plazo.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.