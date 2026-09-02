Durante el cierre de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.68, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.35% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

La cotización del euro muestra debilidad: el cambio de la última semana fue de -0.34% y la variación del último año fue de -7.61%, consolidando una tendencia bajista.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro presentó una tendencia levemente alcista, con más sesiones de avance que de caída, una racha de subidas a mitad del período y un retroceso en la última jornada.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.67%, es menor que la volatilidad anual del 5.38%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia negativa, ya que el dato de -1 es un número negativo. Comparado con días anteriores, esto indica que la moneda ha estado perdiendo valor en relación con otras divisas.

En consecuencia, la tendencia a la baja sugiere que los inversores podrían estar preocupados por factores económicos que afectan la estabilidad del Euro. Es fundamental monitorizar esta situación para entender las posibles repercusiones en el mercado financiero.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.