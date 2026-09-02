Los jeans son un clásico imbatible. Ya sea en sus versiones mom, oversize o al cuerpo, se han vuelto imprescindibles en cualquier guardarropa gracias a su versatilidad y a lo fácil que resulta combinarlos.

Un detalle característico de estas prendas es el pequeño bolsillo ubicado justo arriba del principal. Aunque hoy parece un simple adorno, su creación responde a un propósito funcional que nació hace más de un siglo y terminó transformándose en un sello distintivo de su historia.

Por qué los jeans tienen un bolsillo pequeño

La historia detrás de por qué los jeans tienen este pequeño compartimiento se remonta a 1873, cuando Levi Strauss y Jacob Davis crearon los pantalones para los trabajadores del Oeste norteamericano. La apuesta por este tipo de prenda evolucionó el mercado, tanto así que se convirtieron hoy en un infaltable en todos los placares.

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Los jeans eran usados durante extensas jornadas laborales, lo que obligó a los creadores a pensar en una división que sirviera para guardar de forma segura objetos valiosos como los relojes de bolsillo. Cuando llegaron los relojes de pulsera, los de bolsillo pasaron al olvido, pero el compartimiento quedó como un toque estético.

En el sitio de la marca Levi Strauss & Co, conocido fabricante de pantalones, explican que “los cowboys solían llevar sus relojes de bolsillo colgados de una cadena del chaleco. De esta manera, introdujimos un pequeño bolsillo en los vaqueros para que pudieran guardar el reloj y no se les rompiera”.

Cuál es la historia detrás de los jeans, los pantalones que revolucionaron la moda para siempre

Los jeans nacieron en el siglo XIX en Estados Unidos, durante una etapa denominada “la fiebre del oro”. En 1853, el inmigrante alemán Levi Strauss llegó a San Francisco para vender telas y productos a los mineros y descubrió que una de las principales problemáticas era que los pantalones comunes se rompían con facilidad por el trabajo duro.

De esta manera, comenzó a fabricar prendas con una tela llamada denim. Más adelante, en 1872, un sastre llamado Jacob Davis tuvo la brillante idea de colocar remaches metálicos en los bolsillos para que resistan más. Al no tener dinero para patentar la idea, se asoció con Levi Strauss.

De esta manera, para 1873 tenían la patente oficial de los pantalones reforzados con remaches. La palabra “jean” proviene de “Genes”, el nombre francés de la ciudad italiana de Génova.